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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2818
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.11.23 - 23:31
#13816
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Цитата:
maxsaf:
Раньше казахи могли как-то несметные стада баранов разводить, без Минсельхоза

Да может и разводили, может и нет. История об этом умалчивает, так же как и о тысячелетней истории Казахстана. Миру ничего неизвестно.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5211
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.11.23 - 23:42
#13817
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Цитата:
alex_60:
Не до разведения баранов.

Цитата:
maxsaf:
казахи могли как-то несметные стада баранов разводить,


Ну да: - и со СВИНЬЯМИ проблема. В деревне их тоже некому разводить.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9099
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.11.23 - 23:47
#13818
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----*Кто ответил?Не вижу.**
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21241
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.23 - 05:14
#13819
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Цитата:
ACROS:
Ну да: - и со СВИНЬЯМИ проблема. В деревне их тоже некому разводить.

А зачем свинина в Азии или на ближнем востоке в несметных количествах? Это не серьезно.

[Исправлено: maxsaf, 25.11.2023 - 05:17]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13604
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.23 - 10:32
#13820
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Незнаю че все хихихают от барашка. Очень хорошее мясо. Я даже в Москве в Котельниках брал шашлык. Мужик там обалдено готовит рёбрышки из барашка. Я знаю у нас в деревнях и русские держат по 10-15 барашков.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13604
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.23 - 10:39
#13821
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Цитата:
maxsaf:
А зачем свинина в Азии или на ближнем востоке в несметных количествах? Это не серьезно.

Я один ролик видел от нац-патриота. Он кричал что нужно запретить в Казахстане производить свинину . Я в очередной раз убеждаюсь что эту страну погубят не ждуны и сепаратисты а нацпаты. Казалось вас не кто не заставляет кушать, просто производите и продавайте в китай. Там обажают свинину, кушают аж чавкают, я насмотрелся на туристов китайских. Они в магазинах России свинину сметают. У нас для производство есть ВСЁ! Зерно, отруби.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33962
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.23 - 14:49
#13822
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Цитата:
Vit:
Он кричал что нужно запретить в Казахстане производить свинину

Да ладно уже трещать фантастику то.
У нас что, законы Шариата как в Афгане или Иране?
Как ты себе это представляешь, не есть свинину, колбасу, пельмени, не по шариатски зарубленную курицу или того же барана, если не прочитана молитва и его не замочили чтобы пустить кровь именно на определенную сторону Света, земного шара?
Такого барана тоже никто жрать не будет.
Так что истерику мимо откладываем, и занимаемся просто логикой и мыслью..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33962
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.23 - 14:51
#13823
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Цитата:
Vit:
Незнаю че все хихихают от барашка.

Мы едим только конину, шашлык свинячий любим.
Баран застывает жестко.
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Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1305
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.23 - 15:09
#13824
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Цитата:
Vit:
Он кричал что нужно запретить в Казахстане производить свинину

В Израиле свинина выращенная на свинофермах не только продается на внутреннем рынке но и на экспорт отправляется.
И никто не жужжит . Все свинарники оборудованы деревянными помостами .
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Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1305
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.23 - 15:32
#13825
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Цитата:
111:
Так что истерику мимо откладываем, и занимаемся просто логикой и мыслью..

Самые главные среди Ангелов увидели какие красивые дочери родились у сынов человеческих .
Взяли себе они их в жены , зачали и родили великих исполинов pост котоpых был в тpи тысячи локтей.
Исполины поели всё что выращивали люди и в дальнейше люди yже не могли пpокаpмливать их.
Тогда исполины обpатились пpотив самих людей, чтобы пожиpать их,но на этом они не остановились и стали есть все что движеться и птиц и зверей , есть мясо и пить их кровь .
И решил Творец тогда для исполинов создать пищевой продукт . И создал свинью мясо которой очень нравилось исполинам .
А как известно ДНК свиньи и человека совпадают едва ли не на 98 процентов.

[Исправлено: YESNO, 25.11.2023 - 15:34]

[Исправлено: YESNO, 25.11.2023 - 15:37]
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