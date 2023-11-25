Отправлено: - 12:42

Vit:

сравнивать стыдно

Цитата:У нас и люди другие.. Такое впечатление,что происходит полная деградация.. Реально,оч много стало откровенно тупых людей. Страна превращается в один большой базар. Дошли до того,что думаем по какому часовому времени жить! 3 года выбираем! Кошмар! И вот от этой тупости и глупости такой бардак везде.