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≡ «Все будет комфортно и красиво...» - Что делать, если дом бизнес-класса обманул ожидания? В Костанае ответ на вопрос ищут уже год
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48050
«Все будет комфортно и красиво...» - Что делать, если дом бизнес-класса обманул ожидания? В Костанае ответ на вопрос ищут уже год
Отправлено: 25.11.23 - 11:07
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Дом № 49 «А» по ул. Набережной (ЖК «Алпамыс») в Костанае сдали в эксплуатацию в конце декабря 2022 года. Застройщик - ТОО Alpamys Group. По словам новоселов, им обещали дом бизнес-класса с красивым фасадом, благоустройством двора и закрытой территорией. Исполнения этих планов ждут до сих пор.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3259
Re: «Все будет комфортно и красиво...» - Что делать, если дом...
Отправлено: 25.11.23 - 11:07
#1
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Цитата:
По словам новоселов, им обещали дом бизнес-класса с красивым фасадом, благоустройством двора и закрытой территорией.


Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5211
Re: «Все будет комфортно и красиво...» - Что делать, если дом...
Отправлено: 25.11.23 - 11:31
#2
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Айткужинов и Испергенов - земляки, вроде жетыкаринцы.
Самый дучший застройщик- это "БК-Строй", без альтернатив.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1321
Re: «Все будет комфортно и красиво...» - Что делать, если дом...
Отправлено: 25.11.23 - 12:11
#3
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Цитата:
ACROS:
дучший застройщик- это "БК-Строй"

Чего??? :lol: Расскажите это жильцам в жана кале и особенно по Абая :lol: Такого кошмара давно не видели. Нет у нас лучших,а с каждым домом всё хуже и хуже! Более менее дом по Каирбекова 31,кореец застройщик,не помню фамилию,но тоже обман по деткой площадке.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
463
Re: «Все будет комфортно и красиво...» - Что делать, если дом...
Отправлено: 25.11.23 - 12:22
#4
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Был в мае в Варшаве, не помню как район называется, но построены 5этажки, на первых этажах Жабка(польский минимаркет), парикмахерские и тд. Тротуары, дороги,дворы, детские и спортивные площадки, школы, детсады. Всё грамотно!!!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5211
Re: «Все будет комфортно и красиво...» - Что делать, если дом...
Отправлено: 25.11.23 - 12:33
#5
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Цитата:
Сабыр:
особенно по Абая


У меня и квартира в ЖК, ещё прикупил в Четыре брата, но снова продал- не понравилось, да и деньги нужны были.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13604
«Все будет комфортно и красиво...» - Что делать, если дом бизнес-класса обманул ожидания? В Костанае ответ на вопрос ищут уже год
Отправлено: 25.11.23 - 12:36
#6
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Цитата:
Ильяс:
Тут даже сравнивать стыдно. Там домики как в сказке. Всё грамотно сделано, фасады, заборчики. Я и у фермеров был. Нету как у нас кучи навоза около дома и трактора стоят не в лужи мазута , а на чистой травке.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1321
«Все будет комфортно и красиво...» - Что делать, если дом бизнес-класса обманул ожидания? В Костанае ответ на вопрос ищут уже год
Отправлено: 25.11.23 - 12:42
#7
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Цитата:
Vit:
сравнивать стыдно

У нас и люди другие.. Такое впечатление,что происходит полная деградация.. Реально,оч много стало откровенно тупых людей. Страна превращается в один большой базар. Дошли до того,что думаем по какому часовому времени жить! 3 года выбираем! Кошмар! И вот от этой тупости и глупости такой бардак везде.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3170
«Все будет комфортно и красиво...» - Что делать, если дом бизнес-класса обманул ожидания? В Костанае ответ на вопрос ищут уже год
Отправлено: 25.11.23 - 12:59
#8
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Цитата:
Vit:
Там домики как в сказке. Всё грамотно сделано, фасады, заборчики

То загнивающая Европа!

[Исправлено: Домовенок, 25.11.2023 - 13:03]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4703
«Все будет комфортно и красиво...» - Что делать, если дом бизнес-класса обманул ожидания? В Костанае ответ на вопрос ищут уже год
Отправлено: 25.11.23 - 14:45
#9
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Цитата:
Vit:
Там домики как в сказке. Всё грамотно сделано, фасады, заборчики...


Цитата:
юля елиссева:
То загнивающая Европа!


Пропаганда говорит на перебой,
что бездуховные буржуи загнивают.
К этому, следует относится, с пониманием,
скоро, очень скоро в Европе наступит закат и кирдык! :-P :-P :-P
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33962
Re: «Все будет комфортно и красиво...» - Что делать, если дом...
Отправлено: 25.11.23 - 14:54
#10
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Цитата:
ACROS:
ещё прикупил в Четыре брата,

Это где такое?
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Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1305
«Все будет комфортно и красиво...» - Что делать, если дом бизнес-класса обманул ожидания? В Костанае ответ на вопрос ищут уже год
Отправлено: 25.11.23 - 14:58
#11
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Жильцы намерены подать на застройщика иск в суд, если он не сделает благоустройство придомовой территории, а также из-за несоответствия дома изначальному проекту.


Вернуть квартиру застройщику и еще при этом заработать можно будет .
Просто нужен спец в этих делах .

[Исправлено: YESNO, 25.11.2023 - 14:59]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33962
Re: «Все будет комфортно и красиво...» - Что делать, если дом...
Отправлено: 25.11.23 - 15:01
#12
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О, я тут вроде шлагбаум фотал

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Я
§ Яжбать
(Пользователи)
Регистрация:
03.09.20
Сообщений:
14
«Все будет комфортно и красиво...» - Что делать, если дом бизнес-класса обманул ожидания? В Костанае ответ на вопрос ищут уже год
Отправлено: 25.11.23 - 15:01
#13
Комментарий проходит проверку.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33962
«Все будет комфортно и красиво...» - Что делать, если дом бизнес-класса обманул ожидания? В Костанае ответ на вопрос ищут уже год
Отправлено: 25.11.23 - 15:08
#14
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Хм, да, точно, вокруг грязь и идиотизм

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