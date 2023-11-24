Пользователь написал в одной из тем
Цитата:
111: Интересно, в костанайской области есть активисты, или одни только провластные холопы?
ему вежливо ответили -
Цитата:
Гога: ----вы хоть читаете статьи , или сразу комменты строчите ? ---***23 ноября в Костанае силовики задержали на рабочем месте и увезли в отдел полиции члена инициативной группы по созданию партии «Алға, Қазақстан!» Сандугаш Санд-Ахмет.**
Но челу показалось мало, решил повеселить всех, тем с чем он не согласен, но чего он не озвучивал, в своём вопросе. -
Цитата:
111: де задержали, ни о чем не говорит. Могли задержать даже в Африке. Это совершенно не привязка к тому, коренной ты или просто приехал по работе. Если у нее и в Африке кабинет, она что, будет африканка? То то..
Потом меня спрашивал -
Цитата:
111: Кто ответил?
Гога же и ответил
Цитата:
Гога: ----вы хоть читаете статьи , или сразу комменты строчите ? ---***23 ноября в Костанае силовики задержали на рабочем месте и увезли в отдел полиции члена инициативной группы по созданию партии «Алға, Қазақстан!» Сандугаш Санд-Ахмет.**
В общем считаю запущено тут всё
Цитата:
111: Кто ответил? Не вижу.
Он же даже очевидного не видит!