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«Все будет комфортно и красиво...» - Что делать, если дом бизнес-класса обманул ожидания? В Костанае ответ на вопрос ищут уже год
«Все будет комфортно и красиво...» - Что делать, если дом бизнес-класса обманул ожидания? В Костанае ответ на вопрос ищут уже год
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48050
«Все будет комфортно и красиво...» - Что делать, если дом бизнес-класса обманул ожидания? В Костанае ответ на вопрос ищут уже год
Отправлено: 25.11.23 - 11:07
Дом № 49 «А» по ул. Набережной (ЖК «Алпамыс») в Костанае сдали в эксплуатацию в конце декабря 2022 года. Застройщик - ТОО Alpamys Group. По словам новоселов, им обещали дом бизнес-класса с красивым фасадом, благоустройством двора и закрытой территорией. Исполнения этих планов ждут до сих пор.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3259
Re: «Все будет комфортно и красиво...» - Что делать, если дом...
Отправлено: 25.11.23 - 11:07
Цитата:
По словам новоселов, им обещали дом бизнес-класса с красивым фасадом, благоустройством двора и закрытой территорией.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5211
Re: «Все будет комфортно и красиво...» - Что делать, если дом...
Отправлено: 25.11.23 - 11:31
Айткужинов и Испергенов - земляки, вроде жетыкаринцы.
Самый дучший застройщик- это "БК-Строй", без альтернатив.
Самый дучший застройщик- это "БК-Строй", без альтернатив.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1321
Re: «Все будет комфортно и красиво...» - Что делать, если дом...
Отправлено: 25.11.23 - 12:11
Цитата:
Чего??? Расскажите это жильцам в жана кале и особенно по Абая Такого кошмара давно не видели. Нет у нас лучших,а с каждым домом всё хуже и хуже! Более менее дом по Каирбекова 31,кореец застройщик,не помню фамилию,но тоже обман по деткой площадке.
ACROS:
дучший застройщик- это "БК-Строй"
дучший застройщик- это "БК-Строй"
Чего??? Расскажите это жильцам в жана кале и особенно по Абая Такого кошмара давно не видели. Нет у нас лучших,а с каждым домом всё хуже и хуже! Более менее дом по Каирбекова 31,кореец застройщик,не помню фамилию,но тоже обман по деткой площадке.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 463
Re: «Все будет комфортно и красиво...» - Что делать, если дом...
Отправлено: 25.11.23 - 12:22
Был в мае в Варшаве, не помню как район называется, но построены 5этажки, на первых этажах Жабка(польский минимаркет), парикмахерские и тд. Тротуары, дороги,дворы, детские и спортивные площадки, школы, детсады. Всё грамотно!!!
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5211
Re: «Все будет комфортно и красиво...» - Что делать, если дом...
Отправлено: 25.11.23 - 12:33
Цитата:
У меня и квартира в ЖК, ещё прикупил в Четыре брата, но снова продал- не понравилось, да и деньги нужны были.
Сабыр:
особенно по Абая
особенно по Абая
У меня и квартира в ЖК, ещё прикупил в Четыре брата, но снова продал- не понравилось, да и деньги нужны были.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 13604
«Все будет комфортно и красиво...» - Что делать, если дом бизнес-класса обманул ожидания? В Костанае ответ на вопрос ищут уже год
Отправлено: 25.11.23 - 12:36
Цитата:
Ильяс:Тут даже сравнивать стыдно. Там домики как в сказке. Всё грамотно сделано, фасады, заборчики. Я и у фермеров был. Нету как у нас кучи навоза около дома и трактора стоят не в лужи мазута , а на чистой травке.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1321
«Все будет комфортно и красиво...» - Что делать, если дом бизнес-класса обманул ожидания? В Костанае ответ на вопрос ищут уже год
Отправлено: 25.11.23 - 12:42
Цитата:
У нас и люди другие.. Такое впечатление,что происходит полная деградация.. Реально,оч много стало откровенно тупых людей. Страна превращается в один большой базар. Дошли до того,что думаем по какому часовому времени жить! 3 года выбираем! Кошмар! И вот от этой тупости и глупости такой бардак везде.
Vit:
сравнивать стыдно
сравнивать стыдно
У нас и люди другие.. Такое впечатление,что происходит полная деградация.. Реально,оч много стало откровенно тупых людей. Страна превращается в один большой базар. Дошли до того,что думаем по какому часовому времени жить! 3 года выбираем! Кошмар! И вот от этой тупости и глупости такой бардак везде.
(Пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3170
«Все будет комфортно и красиво...» - Что делать, если дом бизнес-класса обманул ожидания? В Костанае ответ на вопрос ищут уже год
Отправлено: 25.11.23 - 12:59
Цитата:
То загнивающая Европа!
[Исправлено: Домовенок, 25.11.2023 - 13:03]
Vit:
Там домики как в сказке. Всё грамотно сделано, фасады, заборчики
Там домики как в сказке. Всё грамотно сделано, фасады, заборчики
То загнивающая Европа!
[Исправлено: Домовенок, 25.11.2023 - 13:03]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 4703
«Все будет комфортно и красиво...» - Что делать, если дом бизнес-класса обманул ожидания? В Костанае ответ на вопрос ищут уже год
Отправлено: 25.11.23 - 14:45
Цитата:
Цитата:
Пропаганда говорит на перебой,
что бездуховные буржуи загнивают.
К этому, следует относится, с пониманием,
скоро, очень скоро в Европе наступит закат и кирдык!
Vit:
Там домики как в сказке. Всё грамотно сделано, фасады, заборчики...
Там домики как в сказке. Всё грамотно сделано, фасады, заборчики...
Цитата:
юля елиссева:
То загнивающая Европа!
То загнивающая Европа!
Пропаганда говорит на перебой,
что бездуховные буржуи загнивают.
К этому, следует относится, с пониманием,
скоро, очень скоро в Европе наступит закат и кирдык!
Re: «Все будет комфортно и красиво...» - Что делать, если дом...
Отправлено: 25.11.23 - 14:54
Цитата:
Это где такое?
ACROS:
ещё прикупил в Четыре брата,
ещё прикупил в Четыре брата,
Это где такое?
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1305
«Все будет комфортно и красиво...» - Что делать, если дом бизнес-класса обманул ожидания? В Костанае ответ на вопрос ищут уже год
Отправлено: 25.11.23 - 14:58
Жильцы намерены подать на застройщика иск в суд, если он не сделает благоустройство придомовой территории, а также из-за несоответствия дома изначальному проекту.
Вернуть квартиру застройщику и еще при этом заработать можно будет .
Просто нужен спец в этих делах .
[Исправлено: YESNO, 25.11.2023 - 14:59]
Вернуть квартиру застройщику и еще при этом заработать можно будет .
Просто нужен спец в этих делах .
[Исправлено: YESNO, 25.11.2023 - 14:59]
Re: «Все будет комфортно и красиво...» - Что делать, если дом...
Отправлено: 25.11.23 - 15:01
Я
(Пользователи)
- Регистрация:
- 03.09.20
- Сообщений:
- 14
«Все будет комфортно и красиво...» - Что делать, если дом бизнес-класса обманул ожидания? В Костанае ответ на вопрос ищут уже год
Отправлено: 25.11.23 - 15:01
Комментарий проходит проверку.
«Все будет комфортно и красиво...» - Что делать, если дом бизнес-класса обманул ожидания? В Костанае ответ на вопрос ищут уже год
Отправлено: 25.11.23 - 15:08
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