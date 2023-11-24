Отправлено: - 05:14

ACROS:

Ну да: - и со СВИНЬЯМИ проблема. В деревне их тоже некому разводить.

[Исправлено: maxsaf, 25.11.2023 - 05:17]

Цитата:А зачем свинина в Азии или на ближнем востоке в несметных количествах? Это не серьезно.