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≡ Владимир МАРТЫНОВ: «Политику партии и правительства» понимаю неправильно
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48050
Владимир МАРТЫНОВ: «Политику партии и правительства» понимаю неправильно
Отправлено: 25.11.23 - 10:59
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В городе явно не хватает некоего связующего звена, структуры, в обязанности которой входила бы ежедневная рутинная работа по налаживанию взаимопонимания между властью и народом. Которой бы доверяли и люди, и власть.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3258
Re: Владимир МАРТЫНОВ: «Политику партии и правительства» понимаю...
Отправлено: 25.11.23 - 10:59
#1
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Цитата:
За последние 30 лет уже столько посланий, планов, программ и стратегий видели и слышали…0


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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
463
Re: Владимир МАРТЫНОВ: «Политику партии и правительства» понимаю...
Отправлено: 25.11.23 - 11:56
#2
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Хорош, уже власть ругать, стадо виновато не меньше, а порой и больше, своей безалаберностью, своим желанием спрятаться в своей каморке, а там трава не расти.

Ради всеобщего блага, не могут пожертвовать толикой своего мещанского счастья.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5211
Re: Владимир МАРТЫНОВ: «Политику партии и правительства» понимаю...
Отправлено: 25.11.23 - 12:29
#3
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Цитата//Удастся ли новому акиму оправдать ожидания рудничан?//

С какой стати ему это делать: - он что не хочет карьеры вверх- точно так же начнет с Ленина и дальше по списку.
Общественная активность жителей ?? - это только пенсионерам под силу, в силу безопасности от властей. Любой работающий и здравомыслящий - не будет рисковать своим положением.
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