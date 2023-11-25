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«Все будет комфортно и красиво...» - Что делать, если дом бизнес-класса обманул ожидания? В Костанае ответ на вопрос ищут уже год
«Все будет комфортно и красиво...» - Что делать, если дом бизнес-класса обманул ожидания? В Костанае ответ на вопрос ищут уже год
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