Re: Владимир МАРТЫНОВ: «Политику партии и правительства» понимаю...

Отправлено: - 12:29

Цитата//Удастся ли новому акиму оправдать ожидания рудничан?//



С какой стати ему это делать: - он что не хочет карьеры вверх- точно так же начнет с Ленина и дальше по списку.

Общественная активность жителей ?? - это только пенсионерам под силу, в силу безопасности от властей. Любой работающий и здравомыслящий - не будет рисковать своим положением.