Отправлено: - 11:35

Я говорю: "А как мы теперь жить-то будем?"

Цитата:Как раньше жили так и дальше живите. Ваше предназначение на этой грешной земле раздовать честно заработаные трудом деньги, мошенникам. Даже если НГ не читаите, то по ящику уже тысячи передачь было. Наверно даже самый отсталый бомж знает про все махинации преступников. Копите сново деньги и ждите звонок в дверь , от очередного Руслана. Горбатого не че уже неисправит.