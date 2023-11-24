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≡ Гражданских активистов задержали в Костанае и Астане перед анонсированной акцией протеста
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48048
Гражданских активистов задержали в Костанае и Астане перед анонсированной акцией протеста
Отправлено: 24.11.23 - 14:04
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По словам Султангали, его обвиняют в нарушении порядка организации и проведения мирных собраний из-за его видео, которое он опубликовал в Telegram «в поддержку марафонца и активиста Марата Жыланбаева».
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33953
Re: Гражданских активистов задержали в Костанае и Астане перед...
Отправлено: 24.11.23 - 14:04
#1
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Интересно, в костанайской области есть активисты, или одни только провластные холопы?
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
75
Re: Гражданских активистов задержали в Костанае и Астане перед...
Отправлено: 24.11.23 - 14:26
#2
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Соседняя страна правильно сделала, когда потребовала все НПО "засветить " своих финансовых покровителей, т.е. на чьи деньги и в чьих интересах они "активничают". Давно известно, что "кто девушку кормит - тот её и танцует ". И эти сведения должны быть обнародованы. Вот тогда это и будет демократия.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9097
Re: Гражданских активистов задержали в Костанае и Астане перед...
Отправлено: 24.11.23 - 16:19
#3
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Цитата:
111:
Интересно, в костанайской области есть активисты
-----вы хоть читаете статьи , или сразу комменты строчите ? ---***23 ноября в Костанае силовики задержали на рабочем месте и увезли в отдел полиции члена инициативной группы по созданию партии «Алға, Қазақстан!» Сандугаш Санд-Ахмет.**
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5207
Re: Гражданских активистов задержали в Костанае и Астане перед...
Отправлено: 24.11.23 - 16:30
#4
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Цитата:
Филипповна:
все НПО "засветить " своих финансовых покровителей, т.е. на чьи деньги и в чьих интересах они "активничают


Ну, да логично: - они же требуют от олигархов раскрыть свои сведения о финансовых и материальных активах и историю их происхождения, теперь пусть откроют свои источники финансирования.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33953
Гражданских активистов задержали в Костанае и Астане перед анонсированной акцией протеста
Отправлено: 24.11.23 - 17:28
#5
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Цитата:
Гога:
вы хоть читаете статьи , или сразу комменты строчите ? ---***23 ноября в Костанае силовики

Ну, в Костанае.
Ее могли задержать хоть в Африке, но это же не говорит о том, что она африканка..
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9097
Re: Гражданских активистов задержали в Костанае и Астане перед...
Отправлено: 24.11.23 - 17:42
#6
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Цитата:
111:
Ее могли задержать хоть в Африке, но это же не говорит о том, что она африканка..

-----Молодой человек , вы адекватно прочитали ? Причем Африка ? Вроде все ясно написано ?****23 ноября в Костанае силовики задержали на рабочем месте и увезли в отдел полиции члена инициативной группы по созданию партии «Алға, Қазақстан!» Сандугаш Санд-Ахмет.***Вроде ясно сказано , где задержали .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33953
Гражданских активистов задержали в Костанае и Астане перед анонсированной акцией протеста
Отправлено: 24.11.23 - 18:12
#7
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Цитата:
Гога:
Вроде ясно сказано , где задержали .

Где задержали, ни о чем не говорит.
Могли задержать даже в Африке.
Это совершенно не привязка к тому, коренной ты или просто приехал по работе.
Если у нее и в Африке кабинет, она что, будет африканка?
То то..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2818
Гражданских активистов задержали в Костанае и Астане перед анонсированной акцией протеста
Отправлено: 24.11.23 - 18:26
#8
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Цитата:
111:
Где задержали, ни о чем не говорит.

Ты чего раздухарился да не по теме ещё? :lol:
Ты что спросил?
Цитата:
111:
Интересно, в костанайской области есть активисты, или одни только провластные холопы?

На то тебе и ответили.
Причём тут твои
Цитата:
111:
Если у нее и в Африке кабинет, она что, будет африканка? То то..

:lol:
Слов нет. 8-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33953
Гражданских активистов задержали в Костанае и Астане перед анонсированной акцией протеста
Отправлено: 24.11.23 - 22:11
#9
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Цитата:
Эл-починно:
На то тебе и ответили.

Хм..
Кто ответил?
Не вижу.
Ты ответил не по теме.
Так на мой вопрос полагаю у тебя нет ответа, хотя я его тебе не задавал, но хочешь хоть что то ответить мне, ответь пожалуйста.
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