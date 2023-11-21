Отрубили пальцы пенсионерке, чтобы снять обручальные кольца - Приговор по закрытому делу огласили в СМУС Костанайской области

Отправлено: - 14:26

Я иногда бываю на вагоных погрузках. Там попадаются школьники которые хотят подзаработать хоть не много. Дохлый, худой, мешок тяжелей чем он сам. Более опытные грузчики подкалывают, подганяют парня. Я вижу как ему тяжело. Пришёл подзаработать пашит со слезами на глазах.

Даже перчатки не взял с собой на улице мороз(наверно по незнанию а может в кармане пусто) я им перчатки раздавал.

Жалко их по отцовски и в тоже время ,это их в будущем закалит. Они по крайне мере честно хотят зарабатывать.