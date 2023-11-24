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≡ Человек из Telegram - Очередного дроппера судят в Костанае по обвинению в обмане на сумму более 10 млн тенге
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48048
Человек из Telegram - Очередного дроппера судят в Костанае по обвинению в обмане на сумму более 10 млн тенге
Отправлено: 24.11.23 - 19:55
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Уголовное дело в отношении 20-летнего Владислава ОГАНЕСЯНА начали рассматривать в суде № 2 Костаная. Он обвиняется в том, что работал курьером и забирал миллионные суммы у жителей Костаная, переводя их на карты неустановленных лиц.
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
75
Re: Человек из Telegram - Очередного дроппера судят в Костанае...
Отправлено: 24.11.23 - 19:55
#1
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Мне вот 2 часа назад позвонили из Каспи банка, назвали по имени-отчеству и предупредили, что от моего имени поступила заявка на смену телефонного номера. Задрали, как хорёк курицу ! Они хотя бы как дети лейтенанта Шмитда поделили сферы обзвона, а то звонят наперебой. Я эту "сотрудницу банка " вышивала крестиком 7 мин, а она терпела.Говорю - если бы ты была настоящая служащая, то после первого оскорбления бросила бы трубку. Теперь жду полицию и прокуратуру, куда она пригрозила пожаловаться. А может у них конкурс - кто всё же обдурит эту противную бабку, тому коньяк к Новому году :-)
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
206
Re: Человек из Telegram - Очередного дроппера судят в Костанае...
Отправлено: 24.11.23 - 20:16
#2
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Мне тоже звонили, черти, я не стал играть, от души прошёлся матом по всем родственникам звонившего, он слушал минут 6 потом сказал "извините" и бросил трубку, я сам удивился
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
206
Re: Человек из Telegram - Очередного дроппера судят в Костанае...
Отправлено: 24.11.23 - 20:20
#3
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Дропперов этих сажать лет на 10, как раз рабочие руки нужны на зонах, молодые и здоровые, АЭС строить помогут, уран добывать нужно будет на продажу
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Эл-починно
* Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2815
Re: Человек из Telegram - Очередного дроппера судят в Костанае...
Отправлено: 24.11.23 - 20:30
#4
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//Очередного дроппера судят в Костанае по обвинению в обмане на сумму более 10 млн тенге//
Да ладно, очередного курьера судят, правильно будет. Тех кто за ним как и в предыдущей статье взять - видно не судьба.
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