Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Отрубили пальцы пенсионерке, чтобы снять обручальные кольца - Приговор по закрытому делу огласили в СМУС Костанайской области
Отрубили пальцы пенсионерке, чтобы снять обручальные кольца - Приговор по закрытому делу огласили в СМУС Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48048
Отрубили пальцы пенсионерке, чтобы снять обручальные кольца - Приговор по закрытому делу огласили в СМУС Костанайской области
Отправлено: 21.11.23 - 13:32
Суд проходил в закрытом режиме в связи с несовершеннолетним возрастом подсудимых. 21 ноября вынесли приговор. Во время его разъяснения стало понятно, что подсудимых обвиняют по трем эпизодам, самым страшным из которых был последний.
Читать новость
Читать новость
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 33952
Re: Отрубили пальцы пенсионерке, чтобы снять обручальные кольца...
Отправлено: 21.11.23 - 13:32
Мда, так мало дали гопникам..
Re: Отрубили пальцы пенсионерке, чтобы снять обручальные кольца...
Отправлено: 21.11.23 - 13:39
Какие то преступники идиоты. Преступление идиотские. Конечно мало дали. Жестокое убийство. Так они ещё не в курсе что Назарбаев уже давно не президент.
Re: Отрубили пальцы пенсионерке, чтобы снять обручальные кольца...
Отправлено: 21.11.23 - 13:48
И вот откуда они узнали про одинокую пенсионерку проживающию где то там в Мичурина. Где они берут инфу.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6475
Re: Отрубили пальцы пенсионерке, чтобы снять обручальные кольца...
Отправлено: 21.11.23 - 13:59
Дети должны быть заняты весь световой день, спорт, музыка, наука должны быть доступны в стране любому подростку, руководство и законотворцы должны поработать в этом направлении. Всё религиозные течения вовлекающие молодежь должны быть изгнаны и запрещены. Только такими мерами мы обеспечим благополучное будущее
Отрубили пальцы пенсионерке, чтобы снять обручальные кольца - Приговор по закрытому делу огласили в СМУС Костанайской области
Отправлено: 21.11.23 - 14:08
Цитата:
сайлау курманов:Ну этим пацанам видимо не интереснно честно подзаработать. Грузчиков набирают с 15 лет. В день 10 000. Можно за неделю себе на телефон заработать. А эти придурки решили пойти другим путём.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 33952
Отрубили пальцы пенсионерке, чтобы снять обручальные кольца - Приговор по закрытому делу огласили в СМУС Костанайской области
Отправлено: 21.11.23 - 14:11
Цитата:
Это как, все мечети разрушить, церкви, сенагоги.
Мою жену выгнать из страны, как крещеную христианку.
Детей наших тоже интересно?
сайлау курманов:
Всё религиозные течения вовлекающие молодежь должны быть изгнаны и запрещены. Только такими
Всё религиозные течения вовлекающие молодежь должны быть изгнаны и запрещены. Только такими
Это как, все мечети разрушить, церкви, сенагоги.
Мою жену выгнать из страны, как крещеную христианку.
Детей наших тоже интересно?
Отрубили пальцы пенсионерке, чтобы снять обручальные кольца - Приговор по закрытому делу огласили в СМУС Костанайской области
Отправлено: 21.11.23 - 14:26
Я иногда бываю на вагоных погрузках. Там попадаются школьники которые хотят подзаработать хоть не много. Дохлый, худой, мешок тяжелей чем он сам. Более опытные грузчики подкалывают, подганяют парня. Я вижу как ему тяжело. Пришёл подзаработать пашит со слезами на глазах.
Даже перчатки не взял с собой на улице мороз(наверно по незнанию а может в кармане пусто) я им перчатки раздавал.
Жалко их по отцовски и в тоже время ,это их в будущем закалит. Они по крайне мере честно хотят зарабатывать.
Даже перчатки не взял с собой на улице мороз(наверно по незнанию а может в кармане пусто) я им перчатки раздавал.
Жалко их по отцовски и в тоже время ,это их в будущем закалит. Они по крайне мере честно хотят зарабатывать.
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1302
Отрубили пальцы пенсионерке, чтобы снять обручальные кольца - Приговор по закрытому делу огласили в СМУС Костанайской области
Отправлено: 21.11.23 - 14:46
Цитата:
Т.е они верущие и вот таким образом веру свою понесли в массы ?
сайлау курманов:
Всё религиозные течения вовлекающие молодежь должны быть изгнаны и запрещены. Только такими мерами мы обеспечим благополучное будущее
Всё религиозные течения вовлекающие молодежь должны быть изгнаны и запрещены. Только такими мерами мы обеспечим благополучное будущее
Т.е они верущие и вот таким образом веру свою понесли в массы ?
Отрубили пальцы пенсионерке, чтобы снять обручальные кольца - Приговор по закрытому делу огласили в СМУС Костанайской области
Отправлено: 21.11.23 - 14:47
Цитата:
сайлау курманов:Эти подонки из другого теста. Им не нужен спорт и работать им западло . А мне не западло даже грузчиком поработать. Я даже иногда помогаю ребятам коробки грузить. Они смеются, я им говорю а че физический труд ребята полезен мне. . Если сутками сидеть за рулём то постареешь быстро и помрёшь. Нужно двигатся.
Re: Отрубили пальцы пенсионерке, чтобы снять обручальные кольца...
Отправлено: 24.11.23 - 20:22
Я вот тут не совсем понял, как так?
//Согласно материалам дела, 18 октября 2022 года Васюренко, находясь возле дома по ул. 8 Марта в Костанае, обнаружил около автомобиля сотовый телефон, утерянный Вишняковой. Затем вместе с Абуевым разблокировал телефон, вошел в приложение «Народный банк» и перевел на карту Абуева 49 000 тенге. Телефон продали на Центральном рынке.//
Одно дело разблокировать телефон, другое, войти в приложение, там должна быть отдельная защита, которая (во всяком случае в европейских странах) дублируется ещё одним отдельным приложением. Если казахстанские банки, выдают для пользователей подобные приложения, то и за все убытки клиента, должны нести ответственность. 21-ый век на дворе. А тут достаточно смартфон разблокировать?
//Согласно материалам дела, 18 октября 2022 года Васюренко, находясь возле дома по ул. 8 Марта в Костанае, обнаружил около автомобиля сотовый телефон, утерянный Вишняковой. Затем вместе с Абуевым разблокировал телефон, вошел в приложение «Народный банк» и перевел на карту Абуева 49 000 тенге. Телефон продали на Центральном рынке.//
Одно дело разблокировать телефон, другое, войти в приложение, там должна быть отдельная защита, которая (во всяком случае в европейских странах) дублируется ещё одним отдельным приложением. Если казахстанские банки, выдают для пользователей подобные приложения, то и за все убытки клиента, должны нести ответственность. 21-ый век на дворе. А тут достаточно смартфон разблокировать?
Отрубили пальцы пенсионерке, чтобы снять обручальные кольца - Приговор по закрытому делу огласили в СМУС Костанайской области
Отправлено: 24.11.23 - 21:49
Комментарий проходит проверку.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 38, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 38
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать