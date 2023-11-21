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≡ Отрубили пальцы пенсионерке, чтобы снять обручальные кольца - Приговор по закрытому делу огласили в СМУС Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48048
Отрубили пальцы пенсионерке, чтобы снять обручальные кольца - Приговор по закрытому делу огласили в СМУС Костанайской области
Отправлено: 21.11.23 - 13:32
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Суд проходил в закрытом режиме в связи с несовершеннолетним возрастом подсудимых. 21 ноября вынесли приговор. Во время его разъяснения стало понятно, что подсудимых обвиняют по трем эпизодам, самым страшным из которых был последний.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33952
Re: Отрубили пальцы пенсионерке, чтобы снять обручальные кольца...
Отправлено: 21.11.23 - 13:32
#1
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Мда, так мало дали гопникам..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13599
Re: Отрубили пальцы пенсионерке, чтобы снять обручальные кольца...
Отправлено: 21.11.23 - 13:39
#2
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Какие то преступники идиоты. Преступление идиотские. Конечно мало дали. Жестокое убийство. Так они ещё не в курсе что Назарбаев уже давно не президент.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13599
Re: Отрубили пальцы пенсионерке, чтобы снять обручальные кольца...
Отправлено: 21.11.23 - 13:48
#3
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И вот откуда они узнали про одинокую пенсионерку проживающию где то там в Мичурина. Где они берут инфу.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6475
Re: Отрубили пальцы пенсионерке, чтобы снять обручальные кольца...
Отправлено: 21.11.23 - 13:59
#4
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Дети должны быть заняты весь световой день, спорт, музыка, наука должны быть доступны в стране любому подростку, руководство и законотворцы должны поработать в этом направлении. Всё религиозные течения вовлекающие молодежь должны быть изгнаны и запрещены. Только такими мерами мы обеспечим благополучное будущее
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13599
Отрубили пальцы пенсионерке, чтобы снять обручальные кольца - Приговор по закрытому делу огласили в СМУС Костанайской области
Отправлено: 21.11.23 - 14:08
#5
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Цитата:
сайлау курманов:
Ну этим пацанам видимо не интереснно честно подзаработать. Грузчиков набирают с 15 лет. В день 10 000. Можно за неделю себе на телефон заработать. А эти придурки решили пойти другим путём.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33952
Отрубили пальцы пенсионерке, чтобы снять обручальные кольца - Приговор по закрытому делу огласили в СМУС Костанайской области
Отправлено: 21.11.23 - 14:11
#6
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Цитата:
сайлау курманов:
Всё религиозные течения вовлекающие молодежь должны быть изгнаны и запрещены. Только такими

Это как, все мечети разрушить, церкви, сенагоги.
Мою жену выгнать из страны, как крещеную христианку.
Детей наших тоже интересно?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13599
Отрубили пальцы пенсионерке, чтобы снять обручальные кольца - Приговор по закрытому делу огласили в СМУС Костанайской области
Отправлено: 21.11.23 - 14:26
#7
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Я иногда бываю на вагоных погрузках. Там попадаются школьники которые хотят подзаработать хоть не много. Дохлый, худой, мешок тяжелей чем он сам. Более опытные грузчики подкалывают, подганяют парня. Я вижу как ему тяжело. Пришёл подзаработать пашит со слезами на глазах.
Даже перчатки не взял с собой на улице мороз(наверно по незнанию а может в кармане пусто) я им перчатки раздавал.
Жалко их по отцовски и в тоже время ,это их в будущем закалит. Они по крайне мере честно хотят зарабатывать.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1302
Отрубили пальцы пенсионерке, чтобы снять обручальные кольца - Приговор по закрытому делу огласили в СМУС Костанайской области
Отправлено: 21.11.23 - 14:46
#8
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Цитата:
сайлау курманов:
Всё религиозные течения вовлекающие молодежь должны быть изгнаны и запрещены. Только такими мерами мы обеспечим благополучное будущее

Т.е они верущие и вот таким образом веру свою понесли в массы ?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13599
Отрубили пальцы пенсионерке, чтобы снять обручальные кольца - Приговор по закрытому делу огласили в СМУС Костанайской области
Отправлено: 21.11.23 - 14:47
#9
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Цитата:
сайлау курманов:
Эти подонки из другого теста. Им не нужен спорт и работать им западло . А мне не западло даже грузчиком поработать. Я даже иногда помогаю ребятам коробки грузить. Они смеются, я им говорю а че физический труд ребята полезен мне. . Если сутками сидеть за рулём то постареешь быстро и помрёшь. Нужно двигатся.
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Эл-починно
* Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2815
Re: Отрубили пальцы пенсионерке, чтобы снять обручальные кольца...
Отправлено: 24.11.23 - 20:22
#10
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Я вот тут не совсем понял, как так?
//Согласно материалам дела, 18 октября 2022 года Васюренко, находясь возле дома по ул. 8 Марта в Костанае, обнаружил около автомобиля сотовый телефон, утерянный Вишняковой. Затем вместе с Абуевым разблокировал телефон, вошел в приложение «Народный банк» и перевел на карту Абуева 49 000 тенге. Телефон продали на Центральном рынке.//
Одно дело разблокировать телефон, другое, войти в приложение, там должна быть отдельная защита, которая (во всяком случае в европейских странах) дублируется ещё одним отдельным приложением. Если казахстанские банки, выдают для пользователей подобные приложения, то и за все убытки клиента, должны нести ответственность. 21-ый век на дворе. А тут достаточно смартфон разблокировать? 8-) :lol:
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Эл-починно
* Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2815
Отрубили пальцы пенсионерке, чтобы снять обручальные кольца - Приговор по закрытому делу огласили в СМУС Костанайской области
Отправлено: 24.11.23 - 21:49
#11
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