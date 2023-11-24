Отправлено: - 19:55

Мне вот 2 часа назад позвонили из Каспи банка, назвали по имени-отчеству и предупредили, что от моего имени поступила заявка на смену телефонного номера. Задрали, как хорёк курицу ! Они хотя бы как дети лейтенанта Шмитда поделили сферы обзвона, а то звонят наперебой. Я эту "сотрудницу банка " вышивала крестиком 7 мин, а она терпела.Говорю - если бы ты была настоящая служащая, то после первого оскорбления бросила бы трубку. Теперь жду полицию и прокуратуру, куда она пригрозила пожаловаться. А может у них конкурс - кто всё же обдурит эту противную бабку, тому коньяк к Новому году