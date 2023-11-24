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Котлован с водой - Почему приостановили строительство школы в Кушмуруне на месте, где вырубили парк?
Котлован с водой - Почему приостановили строительство школы в Кушмуруне на месте, где вырубили парк?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48048
Котлован с водой - Почему приостановили строительство школы в Кушмуруне на месте, где вырубили парк?
Отправлено: 24.11.23 - 10:48
Живущие рядом сельчане пытались подсказать о грунтовых водах, которые постоянно затопляют их погреба, а также подвал соседней школы № 2. За 40 дней работы над котлованом дошли до грунтовых вод. Сейчас работы приостановлены.
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Котлован с водой - Почему приостановили строительство школы в Кушмуруне на месте, где вырубили парк?
Отправлено: 24.11.23 - 10:48
Акимам разного уровня в свое время дали широкие полномочия, но подготовки ноль, акимы кто у нас? часто кто попало, учителя например, чабаны, комерсанты,на болоте школу строить это нужно уметь конечно додуматься, ГЛИНОЙ дороги засыпать!!!, рука лицо, это полный абзац, кто Вас таких назначает?! Специалистов нет, одни педагоги, санврачи, программисты, кого только в госслужбе нет
Ну глиной дороги засыпать, да, тогда бензином пожар тушите че уж там, не в баках залов а вместо воды лейте солярку и бензин, прямо тазами и вёдрами таскайте и лейте, так можно уверяю
[Исправлено: ОГПУ, 24.11.2023 - 16:31]
Ну глиной дороги засыпать, да, тогда бензином пожар тушите че уж там, не в баках залов а вместо воды лейте солярку и бензин, прямо тазами и вёдрами таскайте и лейте, так можно уверяю
[Исправлено: ОГПУ, 24.11.2023 - 16:31]
Котлован с водой - Почему приостановили строительство школы в Кушмуруне на месте, где вырубили парк?
Отправлено: 24.11.23 - 10:55
Ставят кого хотят, один взятки акима района прятал в своём сейфе (руководителем аппарата потел там) Другая людей в неволе держит, а её руководитель ничего не знает об этом, карикатуру с любого хоть сейчас пиши
[Исправлено: ОГПУ, 24.11.2023 - 16:33]
[Исправлено: ОГПУ, 24.11.2023 - 16:33]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 13599
Re: Котлован с водой - Почему приостановили строительство школы...
Отправлено: 24.11.23 - 10:58
Цитата:
А где у нас на Акимов учат?) хочу в акимы пойти.
Я думаю просто назначают "нужных" людей. С кем можно мутить мутные схемы, пилить бабло)
ОГПУ:
Специалистов нет, одни педагоги, санврачи, программисты, кого только в госслужбе нет
Специалистов нет, одни педагоги, санврачи, программисты, кого только в госслужбе нет
А где у нас на Акимов учат?) хочу в акимы пойти.
Я думаю просто назначают "нужных" людей. С кем можно мутить мутные схемы, пилить бабло)
Н
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 11.05.11
- Сообщений:
- 67
Re: Котлован с водой - Почему приостановили строительство школы...
Отправлено: 24.11.23 - 11:37
да какое там бабло у сельского акима?
80тыс в год на текущий ремонт ФАПа.
снять это акима, придет другой вроде с планами что то изменить но очень трудно хотя бы попытаться что то изменить в итоге он встанет в ряд с другими коллегами и районным руководством и все.
80тыс в год на текущий ремонт ФАПа.
снять это акима, придет другой вроде с планами что то изменить но очень трудно хотя бы попытаться что то изменить в итоге он встанет в ряд с другими коллегами и районным руководством и все.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5207
Re: Котлован с водой - Почему приостановили строительство школы...
Отправлено: 24.11.23 - 11:56
Цитата:
Это всё от того что назарбаевский режим власти просто -напросто уничтожил сельское хозяйство - ещё вчера, при советской власти все эти проблемы решал и делал ДИРЕКТОР совхоза: - у него было ВСЁ - и люди, и техника и деньги - и посёлок содержал только и только совхоз, и каждый директор соревновался со своими коллегами по части благоустройства своего родного посёлка, а акимы ( тогда их называли председателями сельсоветов), они были простыми мальчиками на побегушках у директора совхоза и парторга.
Совхозы исчезли и всё то имущество и весь сельский соцкультбыт оказались никому не нужны- государство просто не в состоянии содержать всё это как в те года.
Где директора остались "красные" - там они на себя взяли все эти обязательства и эти посёлки как то худо-бедно существуют, а где к власти пришли "перекати-поле" и "барыги" - там сплошь развал и разруха.
ОГПУ:
рука лицо, это полный абзац, кто Вас таких назначает?!
рука лицо, это полный абзац, кто Вас таких назначает?!
Это всё от того что назарбаевский режим власти просто -напросто уничтожил сельское хозяйство - ещё вчера, при советской власти все эти проблемы решал и делал ДИРЕКТОР совхоза: - у него было ВСЁ - и люди, и техника и деньги - и посёлок содержал только и только совхоз, и каждый директор соревновался со своими коллегами по части благоустройства своего родного посёлка, а акимы ( тогда их называли председателями сельсоветов), они были простыми мальчиками на побегушках у директора совхоза и парторга.
Совхозы исчезли и всё то имущество и весь сельский соцкультбыт оказались никому не нужны- государство просто не в состоянии содержать всё это как в те года.
Где директора остались "красные" - там они на себя взяли все эти обязательства и эти посёлки как то худо-бедно существуют, а где к власти пришли "перекати-поле" и "барыги" - там сплошь развал и разруха.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан
- Регистрация:
- 18.05.12
- Сообщений:
- 570
Котлован с водой - Почему приостановили строительство школы в Кушмуруне на месте, где вырубили парк?
Отправлено: 24.11.23 - 12:58
Я бы еще десяток фоток по красивше добавил
Прочитал в 2021 году сумма на эту школу была озвучена в 1,3 миллиарда тенге Аким Аулиекольского района Ерлан Теменов Осенью 2023 года новый Аким Таукенов озвучил сумму в 2,8 миллиарда тенге После приостановки наверно еще лярд добавят а может и более При этом ученики будут добираться по таким убитым "выровнянным" улицам!
Если вспомнить что еще недавно здесь на жной стороне планировали добывать уголь и вложили ну очень много миллиардов и в конечном итоге осталась яма с грунтовыми водами два исчезнувшие озера перекопанная пресноводная речка и канал с размытой в хлам дамбой Кушмурун как бы на отшибе находится поэтому наверно можно успешно "мыть" Да забыл еще капитально отремонтировали казармы в зоне а потом "успешно" ее закрыли! Уже одни развалины от самого учреждения... Он же памятник кто ж его посодют
[Исправлено: Кушмурунец23, 24.11.2023 - 16:00]
Прочитал в 2021 году сумма на эту школу была озвучена в 1,3 миллиарда тенге Аким Аулиекольского района Ерлан Теменов Осенью 2023 года новый Аким Таукенов озвучил сумму в 2,8 миллиарда тенге После приостановки наверно еще лярд добавят а может и более При этом ученики будут добираться по таким убитым "выровнянным" улицам!
Если вспомнить что еще недавно здесь на жной стороне планировали добывать уголь и вложили ну очень много миллиардов и в конечном итоге осталась яма с грунтовыми водами два исчезнувшие озера перекопанная пресноводная речка и канал с размытой в хлам дамбой Кушмурун как бы на отшибе находится поэтому наверно можно успешно "мыть" Да забыл еще капитально отремонтировали казармы в зоне а потом "успешно" ее закрыли! Уже одни развалины от самого учреждения... Он же памятник кто ж его посодют
[Исправлено: Кушмурунец23, 24.11.2023 - 16:00]
Re: Котлован с водой - Почему приостановили строительство школы...
Отправлено: 24.11.23 - 20:10
23 ноября. Соцработники разгребают оставшиеся кучи грунта. И таких еще много брошенных по поселку Кушмурун
Екараный бабай, а что в Аулиекольском районе тракторов нет? Что за власть такая, руками женщины кучи разгребать, заберите тогда у акима джип, пусть на лошади ездит зачем Блага чужой цивилизации, автомобиль это загнивающего запада проделки, и смартфоны повыкидывайте в ямы, ноутбуки и все остальное
Екараный бабай, а что в Аулиекольском районе тракторов нет? Что за власть такая, руками женщины кучи разгребать, заберите тогда у акима джип, пусть на лошади ездит зачем Блага чужой цивилизации, автомобиль это загнивающего запада проделки, и смартфоны повыкидывайте в ямы, ноутбуки и все остальное
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