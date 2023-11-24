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Сговор, приписки и завышенные цены - Коррупцию в системе госзакупок больниц и поликлиник обсуждали министр здравоохранения РК и жители Костаная
Сговор, приписки и завышенные цены - Коррупцию в системе госзакупок больниц и поликлиник обсуждали министр здравоохранения РК и жители Костаная
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