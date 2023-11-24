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≡ Сговор, приписки и завышенные цены - Коррупцию в системе госзакупок больниц и поликлиник обсуждали министр здравоохранения РК и жители Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48048
Сговор, приписки и завышенные цены - Коррупцию в системе госзакупок больниц и поликлиник обсуждали министр здравоохранения РК и жители Костаная
Отправлено: 24.11.23 - 19:26
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Сразу два вопроса о коррупции в системе госзакупок медицинских организаций прозвучали от костанайцев на встрече с министром здравоохранения РК Ажар ГИНИЯТ. Правда, у высокопоставленной чиновницы ответ на каждый вопрос был один.
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ыгрик иксов
§ ыгрик иксов
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.03.12
Сообщений:
42
Re: Сговор, приписки и завышенные цены - Коррупцию в системе...
Отправлено: 24.11.23 - 19:26
#1
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Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 утратило силу ещё 29 августа 2023 года)
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