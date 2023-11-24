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Гражданских активистов задержали в Костанае и Астане перед анонсированной акцией протеста
Гражданских активистов задержали в Костанае и Астане перед анонсированной акцией протеста
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48048
Гражданских активистов задержали в Костанае и Астане перед анонсированной акцией протеста
Отправлено: 24.11.23 - 14:04
По словам Султангали, его обвиняют в нарушении порядка организации и проведения мирных собраний из-за его видео, которое он опубликовал в Telegram «в поддержку марафонца и активиста Марата Жыланбаева».
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Re: Гражданских активистов задержали в Костанае и Астане перед...
Отправлено: 24.11.23 - 14:04
Интересно, в костанайской области есть активисты, или одни только провластные холопы?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.23
- Сообщений:
- 75
Re: Гражданских активистов задержали в Костанае и Астане перед...
Отправлено: 24.11.23 - 14:26
Соседняя страна правильно сделала, когда потребовала все НПО "засветить " своих финансовых покровителей, т.е. на чьи деньги и в чьих интересах они "активничают". Давно известно, что "кто девушку кормит - тот её и танцует ". И эти сведения должны быть обнародованы. Вот тогда это и будет демократия.
Re: Гражданских активистов задержали в Костанае и Астане перед...
Отправлено: 24.11.23 - 16:19
Цитата:
111:-----вы хоть читаете статьи , или сразу комменты строчите ? ---***23 ноября в Костанае силовики задержали на рабочем месте и увезли в отдел полиции члена инициативной группы по созданию партии «Алға, Қазақстан!» Сандугаш Санд-Ахмет.**
Интересно, в костанайской области есть активисты
Интересно, в костанайской области есть активисты
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5207
Re: Гражданских активистов задержали в Костанае и Астане перед...
Отправлено: 24.11.23 - 16:30
Цитата:
Ну, да логично: - они же требуют от олигархов раскрыть свои сведения о финансовых и материальных активах и историю их происхождения, теперь пусть откроют свои источники финансирования.
Филипповна:
все НПО "засветить " своих финансовых покровителей, т.е. на чьи деньги и в чьих интересах они "активничают
все НПО "засветить " своих финансовых покровителей, т.е. на чьи деньги и в чьих интересах они "активничают
Ну, да логично: - они же требуют от олигархов раскрыть свои сведения о финансовых и материальных активах и историю их происхождения, теперь пусть откроют свои источники финансирования.
Гражданских активистов задержали в Костанае и Астане перед анонсированной акцией протеста
Отправлено: 24.11.23 - 17:28
Цитата:
Ну, в Костанае.
Ее могли задержать хоть в Африке, но это же не говорит о том, что она африканка..
Гога:
вы хоть читаете статьи , или сразу комменты строчите ? ---***23 ноября в Костанае силовики
вы хоть читаете статьи , или сразу комменты строчите ? ---***23 ноября в Костанае силовики
Ну, в Костанае.
Ее могли задержать хоть в Африке, но это же не говорит о том, что она африканка..
Re: Гражданских активистов задержали в Костанае и Астане перед...
Отправлено: 24.11.23 - 17:42
Цитата:
-----Молодой человек , вы адекватно прочитали ? Причем Африка ? Вроде все ясно написано ?****23 ноября в Костанае силовики задержали на рабочем месте и увезли в отдел полиции члена инициативной группы по созданию партии «Алға, Қазақстан!» Сандугаш Санд-Ахмет.***Вроде ясно сказано , где задержали .
111:
Ее могли задержать хоть в Африке, но это же не говорит о том, что она африканка..
Ее могли задержать хоть в Африке, но это же не говорит о том, что она африканка..
-----Молодой человек , вы адекватно прочитали ? Причем Африка ? Вроде все ясно написано ?****23 ноября в Костанае силовики задержали на рабочем месте и увезли в отдел полиции члена инициативной группы по созданию партии «Алға, Қазақстан!» Сандугаш Санд-Ахмет.***Вроде ясно сказано , где задержали .
Гражданских активистов задержали в Костанае и Астане перед анонсированной акцией протеста
Отправлено: 24.11.23 - 18:12
Цитата:
Где задержали, ни о чем не говорит.
Могли задержать даже в Африке.
Это совершенно не привязка к тому, коренной ты или просто приехал по работе.
Если у нее и в Африке кабинет, она что, будет африканка?
То то..
Гога:
Вроде ясно сказано , где задержали .
Вроде ясно сказано , где задержали .
Где задержали, ни о чем не говорит.
Могли задержать даже в Африке.
Это совершенно не привязка к тому, коренной ты или просто приехал по работе.
Если у нее и в Африке кабинет, она что, будет африканка?
То то..
(Пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 2814
Гражданских активистов задержали в Костанае и Астане перед анонсированной акцией протеста
Отправлено: 24.11.23 - 18:26
Цитата:
Ты чего раздухарился да не по теме ещё?
Ты что спросил?
Цитата:
На то тебе и ответили.
Причём тут твои
Цитата:
Слов нет.
111:
Где задержали, ни о чем не говорит.
Где задержали, ни о чем не говорит.
Ты чего раздухарился да не по теме ещё?
Ты что спросил?
Цитата:
111:
Интересно, в костанайской области есть активисты, или одни только провластные холопы?
Интересно, в костанайской области есть активисты, или одни только провластные холопы?
На то тебе и ответили.
Причём тут твои
Цитата:
111:
Если у нее и в Африке кабинет, она что, будет африканка? То то..
Если у нее и в Африке кабинет, она что, будет африканка? То то..
Слов нет.
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