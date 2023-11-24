Отправлено: - 16:30

Филипповна:

все НПО "засветить " своих финансовых покровителей, т.е. на чьи деньги и в чьих интересах они "активничают

Цитата:Ну, да логично: - они же требуют от олигархов раскрыть свои сведения о финансовых и материальных активах и историю их происхождения, теперь пусть откроют свои источники финансирования.