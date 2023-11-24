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≡ "Я тоже разочарована" - Ремонт детской больницы в Костанае прокомментировала министр здравоохранения РК
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48044
"Я тоже разочарована" - Ремонт детской больницы в Костанае прокомментировала министр здравоохранения РК
Отправлено: 24.11.23 - 15:21
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Министр здравоохранения РК Ажар ГИНИЯТ в октябре прошлого года уже посещала скандальное медучреждение, и тогда заместитель акима области Ерлан Спанов заверил, что ремонт завершат в первой половине 2023 года. Но обещание выполнено не было.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33930
Re: "Я тоже разочарована" - Ремонт детской больницы в...
Отправлено: 24.11.23 - 15:21
#1
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Этот ужос хотели показать министру?
Да вы врете!
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5204
"Я тоже разочарована" - Ремонт детской больницы в Костанае прокомментировала министр здравоохранения РК
Отправлено: 24.11.23 - 16:19
#2
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Цитата://Это было до меня.//

Меня всегда бесит такие высказывания этих недалёких чиновников: - как понять "..до меня...": - вы же все представляете одну ВЛАСТЬ- и те кто был до вас и вы работающие в настоящем и те кто будет после вас - вы все представители одной ветви государства - исполнительной власти, которая работает или должна работать по ЕДИНОМУ плану социально-экономического развития региона. Там нет такого: вчера - Гауэз был, сегодня - Ринат, завтра - Мыркымбай.
Если ты курируешь это направление - подними вчерашние документы и разберись, или рука-руку моет.
Это как назарбаевщина- создатель и основатель казахстана, как будто до него не было тысячелетней истории казахстана.
Власть - всегда должна отвечать за свои действия, независимо от того: - кто и как и когда работает и на какой должности.
А то так получается ОБЕЗЛИЧКА - сегодня здесь,завтра - там, послезавтра в Дубаях - и в итоге и по существу отвечать НЕКОМУ.

[Исправлено: ACROS, 24.11.2023 - 16:21]
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