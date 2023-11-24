Re: Гражданских активистов задержали в Костанае и Астане перед...

Отправлено: - 14:26

Соседняя страна правильно сделала, когда потребовала все НПО "засветить " своих финансовых покровителей, т.е. на чьи деньги и в чьих интересах они "активничают". Давно известно, что "кто девушку кормит - тот её и танцует ". И эти сведения должны быть обнародованы. Вот тогда это и будет демократия.