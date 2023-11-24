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≡ Гражданских активистов задержали в Костанае и Астане перед анонсированной акцией протеста
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48044
Гражданских активистов задержали в Костанае и Астане перед анонсированной акцией протеста
Отправлено: 24.11.23 - 14:04
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По словам Султангали, его обвиняют в нарушении порядка организации и проведения мирных собраний из-за его видео, которое он опубликовал в Telegram «в поддержку марафонца и активиста Марата Жыланбаева».
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33930
Re: Гражданских активистов задержали в Костанае и Астане перед...
Отправлено: 24.11.23 - 14:04
#1
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Интересно, в костанайской области есть активисты, или одни только провластные холопы?
Профайл
Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
74
Re: Гражданских активистов задержали в Костанае и Астане перед...
Отправлено: 24.11.23 - 14:26
#2
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Соседняя страна правильно сделала, когда потребовала все НПО "засветить " своих финансовых покровителей, т.е. на чьи деньги и в чьих интересах они "активничают". Давно известно, что "кто девушку кормит - тот её и танцует ". И эти сведения должны быть обнародованы. Вот тогда это и будет демократия.
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9095
Re: Гражданских активистов задержали в Костанае и Астане перед...
Отправлено: 24.11.23 - 16:19
#3
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Цитата:
111:
Интересно, в костанайской области есть активисты
-----вы хоть читаете статьи , или сразу комменты строчите ? ---***23 ноября в Костанае силовики задержали на рабочем месте и увезли в отдел полиции члена инициативной группы по созданию партии «Алға, Қазақстан!» Сандугаш Санд-Ахмет.**
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