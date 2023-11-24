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≡ А платят ли сельхозработникам, как призывал Кумар Иргибаевич?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48044
А платят ли сельхозработникам, как призывал Кумар Иргибаевич?
Отправлено: 24.11.23 - 13:04
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Так вот, говорил не раз Кумар Иргибаевич: платите людям то, что они заработали в сельском хозяйстве. Но не в КХ "Бердюгина Колос". Вставлю я текст заявления, чтобы не перепечатывать.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33930
Re: А платят ли сельхозработникам, как призывал Кумар...
Отправлено: 24.11.23 - 13:04
#1
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Цитата:
Да, были у человека прогулы, но во время дождей, и никаких материальных последствий не нанесли данному КХ. Это для честности. Че


У нас во дворе наш предприниматель, который держит три ресторана в центре, тоже кинул девчонку, она начала писать туда сюда, и предприниматель вылила столько на нее гав.на, столько злости, насочиняла там еще что то.
Надо быть готовым к тому, что этот тоже сейчас будет выливать.
Такие вот у нас кидалы.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13599
Re: А платят ли сельхозработникам, как призывал Кумар...
Отправлено: 24.11.23 - 14:00
#2
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По идее механизаторы варятся в своём окружение и должны быть в курсе какие КХ кидают. А так молодца что озвучил фамилии. Пусть трудяги знают куда не стоит идти. Надо побольше такой инфы в прессе писать. В городе тоже есть подонки которые кидают работяг.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5204
А платят ли сельхозработникам, как призывал Кумар Иргибаевич?
Отправлено: 24.11.23 - 15:38
#3
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Налоговая должна заинтересоваться: - если фактически работают 12-13 человек, то примерная площадь посева 4 000-5 000 га. 2-3 человека официала, маловата для такой площади. Сразу подозрения у налоговиков.
Вит прав - люди знают что, где и почём. У меня стабильно, люди по 10-20 лет у меня работают. Коллектив- стабильный, постоянный.

Конечно эта статья - нехороший знак для моего коллеги.
Мог бы минималку ставить и у человека не было бы проблем- ведь впереди у механизатора - стаж, пенсия, медицина.
У меня уходят с хорошей пенсией. И после этого ещё и остаются работать. Они мне как братья - вместе с одного котелка кушаем, просто у меня ложка побольше чем у них.
Не хвалюсь, но такой показатель: - они все ко мне пришли без машин и скот держали по минимуму; теперь у каждого машина и скота держат по 15-20 голов .

[Исправлено: ACROS, 24.11.2023 - 15:43]
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