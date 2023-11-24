Отправлено: - 13:04

Да, были у человека прогулы, но во время дождей, и никаких материальных последствий не нанесли данному КХ. Это для честности. Че

Цитата:У нас во дворе наш предприниматель, который держит три ресторана в центре, тоже кинул девчонку, она начала писать туда сюда, и предприниматель вылила столько на нее гав.на, столько злости, насочиняла там еще что то.Надо быть готовым к тому, что этот тоже сейчас будет выливать.Такие вот у нас кидалы.