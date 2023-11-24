Отправлено: - 11:56

ОГПУ:

рука лицо, это полный абзац, кто Вас таких назначает?!

Цитата:Это всё от того что назарбаевский режим власти просто -напросто уничтожил сельское хозяйство - ещё вчера, при советской власти все эти проблемы решал и делал ДИРЕКТОР совхоза: - у него было ВСЁ - и люди, и техника и деньги - и посёлок содержал только и только совхоз, и каждый директор соревновался со своими коллегами по части благоустройства своего родного посёлка, а акимы ( тогда их называли председателями сельсоветов), они были простыми мальчиками на побегушках у директора совхоза и парторга.Совхозы исчезли и всё то имущество и весь сельский соцкультбыт оказались никому не нужны- государство просто не в состоянии содержать всё это как в те года.Где директора остались "красные" - там они на себя взяли все эти обязательства и эти посёлки как то худо-бедно существуют, а где к власти пришли "перекати-поле" и "барыги" - там сплошь развал и разруха.