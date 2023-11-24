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"Почему мы до сих пор им по копейке собираем?" - О лечении детей за границей спросили министра здравоохранения на встрече в Костанае
"Почему мы до сих пор им по копейке собираем?" - О лечении детей за границей спросили министра здравоохранения на встрече в Костанае
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