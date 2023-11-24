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≡ "Почему мы до сих пор им по копейке собираем?" - О лечении детей за границей спросили министра здравоохранения на встрече в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48043
"Почему мы до сих пор им по копейке собираем?" - О лечении детей за границей спросили министра здравоохранения на встрече в Костанае
Отправлено: 24.11.23 - 11:34
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Представитель БФ "Жизнь на ладони" Айслу ДОЩАНОВА спросила не только о лечении детей за границей, но и о строительстве реабилитационного центра в Костанае. Отвечая на вопрос, чиновники рассказали о судьбе резиденции бывшего президента.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5202
Re: "Почему мы до сих пор им по копейке собираем?" - О...
Отправлено: 24.11.23 - 11:34
#1
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Цитата://вечером 24 ноября в областном акимате.//

У нас машина времени ???
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Г
§ Георгий ГОВОРОВ
(Журналисты)
Регистрация:
01.03.19
Сообщений:
119
Re: "Почему мы до сих пор им по копейке собираем?" - О...
Отправлено: 24.11.23 - 11:43
#2
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Цитата:
ACROS:
У нас машина времени

Вечером 23 ноября. Исправили, спасибо
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5202
Re: "Почему мы до сих пор им по копейке собираем?" - О...
Отправлено: 24.11.23 - 12:09
#3
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Раньше пр Союзе были лозунги: "...всё лучшее детям..."

Были "Артек", "Орлёнок, куча районных и областных детских летних пионерлагерей, не считая ведомственных при каждом заводе и предприятии. Только воспоминания - эта министр Ажар об этом даже и не знает наверное, в силу своего возраста.

Где деньги конфискованные от олигархов и нечестных бизнесменов, вроде в какой то там фонд собирают - "Народу Казахстана" - так вроде название его - пусть оттуда и выделяют деньги на зарубежное лечение и реабилитацию детей.

"Дети - цветы жизни" - это вроде слова Никсона, сказанные после сплошного напалма и ковровой бомбардировки Вьетнама.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33929
"Почему мы до сих пор им по копейке собираем?" - О лечении детей за границей спросили министра здравоохранения на встрече в Костанае
Отправлено: 24.11.23 - 12:49
#4
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Областную детскую до ума отремонтировать не хотят, а тут сразу о неприспособленном для этого дворце на чертовых куличках.
Легче там зону для зэков установить..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33929
"Почему мы до сих пор им по копейке собираем?" - О лечении детей за границей спросили министра здравоохранения на встрече в Костанае
Отправлено: 24.11.23 - 13:13
#5
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