Re: "Почему мы до сих пор им по копейке собираем?" - О...

Отправлено: - 12:09

Раньше пр Союзе были лозунги: "...всё лучшее детям..."



Были "Артек", "Орлёнок, куча районных и областных детских летних пионерлагерей, не считая ведомственных при каждом заводе и предприятии. Только воспоминания - эта министр Ажар об этом даже и не знает наверное, в силу своего возраста.



Где деньги конфискованные от олигархов и нечестных бизнесменов, вроде в какой то там фонд собирают - "Народу Казахстана" - так вроде название его - пусть оттуда и выделяют деньги на зарубежное лечение и реабилитацию детей.



"Дети - цветы жизни" - это вроде слова Никсона, сказанные после сплошного напалма и ковровой бомбардировки Вьетнама.