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≡ Котлован с водой - Почему приостановили строительство школы в Кушмуруне на месте, где вырубили парк?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48043
Котлован с водой - Почему приостановили строительство школы в Кушмуруне на месте, где вырубили парк?
Отправлено: 24.11.23 - 10:48
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Живущие рядом сельчане пытались подсказать о грунтовых водах, которые постоянно затопляют их погреба, а также подвал соседней школы № 2. За 40 дней работы над котлованом дошли до грунтовых вод. Сейчас работы приостановлены.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
203
Котлован с водой - Почему приостановили строительство школы в Кушмуруне на месте, где вырубили парк?
Отправлено: 24.11.23 - 10:48
#1
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Акимам разного уровня в свое время дали широкие полномочия, но подготовки ноль, акимы кто у нас? часто кто попало, учителя например, чабаны, комерсанты, один на болоте школу строить затеял, где он теперь? Правильно религией руководит, а что он в этом понимает? Ответ думаю понятен, другой товарищ, ГЛИНОЙ дороги засыпает, рука лицо, это полный абзац, кто Вас таких назначает?! Специалистов нет, одни педагоги, санврачи, программисты, кого только в госслужбе нет

[Исправлено: ОГПУ, 24.11.2023 - 10:50]
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
203
Re: Котлован с водой - Почему приостановили строительство школы...
Отправлено: 24.11.23 - 10:55
#2
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Ставят кого хотят, один на взятки акима района прятал в своём сейфе, сейчас сельским хозяйством руководит, что он там понимает?! Другая людей в рабстве держит, а её руководитель ничего не знает об этом, карикатуру с любого хоть сейчас пиши
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13599
Re: Котлован с водой - Почему приостановили строительство школы...
Отправлено: 24.11.23 - 10:58
#3
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Цитата:
ОГПУ:
Специалистов нет, одни педагоги, санврачи, программисты, кого только в госслужбе нет

А где у нас на Акимов учат?) хочу в акимы пойти.
Я думаю просто назначают "нужных" людей. С кем можно мутить мутные схемы, пилить бабло)
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Н
§ Начальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
67
Re: Котлован с водой - Почему приостановили строительство школы...
Отправлено: 24.11.23 - 11:37
#4
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да какое там бабло у сельского акима?
80тыс в год на текущий ремонт ФАПа.
снять это акима, придет другой вроде с планами что то изменить но очень трудно хотя бы попытаться что то изменить в итоге он встанет в ряд с другими коллегами и районным руководством и все.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5202
Re: Котлован с водой - Почему приостановили строительство школы...
Отправлено: 24.11.23 - 11:56
#5
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Цитата:
ОГПУ:
рука лицо, это полный абзац, кто Вас таких назначает?!


Это всё от того что назарбаевский режим власти просто -напросто уничтожил сельское хозяйство - ещё вчера, при советской власти все эти проблемы решал и делал ДИРЕКТОР совхоза: - у него было ВСЁ - и люди, и техника и деньги - и посёлок содержал только и только совхоз, и каждый директор соревновался со своими коллегами по части благоустройства своего родного посёлка, а акимы ( тогда их называли председателями сельсоветов), они были простыми мальчиками на побегушках у директора совхоза и парторга.
Совхозы исчезли и всё то имущество и весь сельский соцкультбыт оказались никому не нужны- государство просто не в состоянии содержать всё это как в те года.
Где директора остались "красные" - там они на себя взяли все эти обязательства и эти посёлки как то худо-бедно существуют, а где к власти пришли "перекати-поле" и "барыги" - там сплошь развал и разруха.
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Кушмурунец23
§ Кушмурунец23
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан
Регистрация:
18.05.12
Сообщений:
570
Re: Котлован с водой - Почему приостановили строительство школы...
Отправлено: 24.11.23 - 12:58
#6
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Я бы еще десяток фоток по красивше добавил
Прочитал в 2021 году сумма на эту школу была озвучена в 1,8 миллиарда тенге Аким Аулиекольского района Ерлан Теменов Осенью 2023 года новый Аким Таукенов озвучил сумму в 2,8 миллиарда тенге После приостановки наверно еще лярд добавят а может и более При этом ученики будут добираться по таким убитым "выровнянным" улицам!
Если вспомнить что еще недавно здесь на жной стороне планировали добывать уголь и вложили ну очень много миллиардов и в конечном итоге осталась яма с грунтовыми водами два исчезнувшие озера перекопанная пресноводная речка и канал с размытой в хлам дамбой Кушмурун как бы на отшибе находится поэтому наверно можно успешно "мыть" Да забыл еще капитально отремонтировали казармы в зоне а потом "успешно" ее закрыли! Уже одни развалины от самого учреждения... Он же памятник кто ж его посодют
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