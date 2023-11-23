Vit: У нас бы их просто закопали бы в глубокую яму.
У меня дядя был покойный в Шымкенте, была у него фазенда за городом, где он арбузы выращивал. Был какой то год, когда за килограмм арбуза по 1 тенге давали, так он соседу на корм скотине подарил. Сам перевозками не занимался, а за 1 тенге посчитал оскорбительным свой труд продавать. Скотина соседа видимо была счастлива, я правда с ней не знаком, посему не спрашивал.
вот вы скажете такое, тоже!!! там же работать нужно. и знаний иметь практически-полезных на пару порядков больше. нет! это только в пафосных фильмах молодые люди у нас мечтают заниматься сельским хозяйством. на деле же зачастую не имея ни знаний ни навыков даже для разведения мрс, они мечтают совсем о другой прибыльной деятельности. в основном о той, где работать не надо.
maxsaf: Без обид, товарищи казахстанские, но почему бы вам так своего психолога форумного и прочих дармоедов не перепрофилировать на исконное, чтобы завалить собственный рынок бараниной?
Вот, вас точно Всевышний одарил даром предвидения, сказочника, как одного высокопоставленного чиновника, который пять лет тому назад, хотел в несколько раз увеличить производство мяса.
Чиновник тогда говорил, что основателем проектного менеджмента можно назвать Чингисхана. Мол его войска были разделены на правое, левое и центральное крыло. Каждое крыло в свою очередь делилось на тумены, состоящие из 10 тысяч, их возглавляли туменбасы. Каждому туменбасы подчинялись мынбасы, у которых в подчинении были тысячи человек, им подчинялись жузбасы в подчинении которых было по сто человек. Жузбасы подчинялись онбасы. Таким образом, Чингисхан, используя такой подход управления, покорил своим войском полмира. Мы покорим мясом и другой сельхозпродукцией.
Прошло более пяти лет, особых изменении не произошло, также экспортируем и одновременно импортируем мясо, никого не завалили мясом, как планировали, на внешнем и внутреннем рынках.
Пять лет тому назад отмечал, процитирую отрывок: На счёт устройства войск Чингисхана, озвученного А.Евниевым, образно мы у себя 30 и более лет тому назад успешно применяли, правда в небольших масштабах в овцесовхозе Каймаккольский, наверное и в других совхозах такая же структура была. Следует отметить, что для поголовья корма заготавливали, соответственно сенокос, сеяли зерновые, кукурузу и другие культуры. Тогда, Палат овцеводов и помине не было, были потребсоюзы, заготконторы, плановая экономика и.т.д. Некоторые могут подумать, что ниже Кайрат людей со зверями и животными смешал, я не И.Крылов конечно, который написал басню шедевр "Лебедь, рак и щука". В общем, жанр схожий, если условно в те времена 40 000 менеджером был директор совхоза (Лев), было три отделения (в настоящее время не существуют), там были 10 000-ки управляющие (тоже Львы) и пастухи 1000 (также Львы, которые пасли 10 отар овец, у каждого более 1000 голов).
К чему это всё, а к тому, что нам нужно двигаться вперёд, мораль сего поста такова, в АПК на всех уровнях нужны хозяйственники-профессионалы своего дела-настоящие Львы менеджеры, потому что, потому что, армия баранов под предводительством льва, сильнее армии львов под предводительством барана.
Kairat stayer: в АПК на всех уровнях нужны хозяйственники-профессионалы своего дела-настоящие Львы менеджеры,
Совершенно верно: - не могут министры сельского хозяйства и ДНЯ не проработавшие или на земле или на базах, руководить и принимать судьбоносные и тем более ПРАВИЛЬНЫЕ решения, и аппарат у них такой же: - под стать ему - непрофессиональный, занимающий только лишь тем что собирают информацию для вышестоящего начальства, грубо говоря - БЕСПЛАТНЫЕ приложения к аграрной отрасли. Все эти разговоры - макрорешения, стратегические - чепуха - направленные для отвода глаз от их непрофессионализма и некомпетентности. Если человек НЕ ЗНАЕТ что твориться ВНИЗУ, как он может принимать ПРАВИЛЬНЫЕ решения, тем более статистика и отчётные данные подчинённых - сплошь ВРАНЬЁ и ПРИГЛАЖЕННЫЕ цифры. Кадровая политика нынешнего режима власти - сплошь провальная и это явно показала нынешная уборка проходившая в суперэкстремальных условиях - Минсельхоз со своим аппаратом просто напросто провалил её, не смог подстраховать фермеров . Кадры - решают ВСЁ. Назарбаевский режим держался ещё на старых, воспитанных ещё советских времён сельхозхозяйственных кадрах, но они уходят.
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