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Котлован с водой - Почему приостановили строительство школы в Кушмуруне на месте, где вырубили парк?
Котлован с водой - Почему приостановили строительство школы в Кушмуруне на месте, где вырубили парк?
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