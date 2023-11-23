Отправлено: - 09:27

maxsaf:

Без обид, товарищи казахстанские, но почему бы вам так своего психолога форумного и прочих дармоедов не перепрофилировать на исконное, чтобы завалить собственный рынок бараниной?

[Исправлено: Kairat stayer, 24.11.2023 - 09:31]

Цитата:Вот, вас точно Всевышний одарил даром предвидения, сказочника, как одному высокопоставленному чиновнику, который пять лет тому назад, хотел в несколько раз увеличить производство мяса.Чиновник тогда говорил, что основателем проектного менеджмента можно назвать Чингисхана. Мол его войска были разделены на правое, левое и центральное крыло. Каждое крыло в свою очередь делилось на тумены, состоящие из 10 тысяч, их возглавляли туменбасы. Каждому туменбасы подчинялись мынбасы, у которых в подчинении были тысячи человек, им подчинялись жузбасы в подчинении которых было по сто человек. Жузбасы подчинялись онбасы. Таким образом, Чингисхан, используя такой подход управления, покорил своим войском полмира. Мы покорим мясом и другой сельхозпродукцией.Прошло более пяти лет, особых изменении не произошло, также экспортируем и одновременно импортируем мясо, никого не завалили мясом, как планировали, на внешнем и внутреннем рынках.Пять лет тому назад отмечал, процитирую отрывок: На счёт устройства войск Чингисхана, озвученного А.Евниевым, образно мы у себя 30 и более лет тому назад успешно применяли, правда в небольших масштабах в овцесовхозе Каймаккольский, наверное и в других совхозах такая же структура была. Следует отметить, что для поголовья корма заготавливали, соответственно сенокос, сеяли зерновые, кукурузу и другие культуры. Тогда, Палат овцеводов и помине не было, были потребсоюзы, заготконторы, плановая экономика и.т.д. Некоторые могут подумать, что ниже Кайрат людей со зверями и животными смешал, я не И.Крылов конечно, который написал басню шедевр "Лебедь, рак и щука". В общем, жанр схожий, если условно в те времена 40 000 менеджером был директор совхоза (Лев), было три отделения (в настоящее время не существуют), там были 10 000-ки управляющие (тоже Львы) и пастухи 1000 (также Львы, которые пасли 10 отар овец, у каждого более 1000 голов).К чему это всё, а к тому, что нам нужно двигаться вперёд, мораль сего поста такова, в АПК на всех уровнях нужны хозяйственники-профессионалы своего дела-настоящие Львы менеджеры, потому что, потому что, армия баранов под предводительством льва, сильнее армии львов под предводительством барана.Подробнее здесь: