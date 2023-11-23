НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ 19-этажный дом построят в Костанае рядом с Парком Победы. Как отреагировали жители района?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48039
19-этажный дом построят в Костанае рядом с Парком Победы. Как отреагировали жители района?
Отправлено: 23.11.23 - 22:48
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 23 ноября, прошли общественные слушания по проекту детальной планировки района, где возведут этот объект. Извещал о слушаниях отдел архитектуры горакимата, а провел их коммерческий застройщик - ТОО «Елена Д».
Читать новость

Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
461
19-этажный дом построят в Костанае рядом с Парком Победы. Как отреагировали жители района?
Отправлено: 23.11.23 - 22:48
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очередная попытка откопать трупы посыпанных извёсткой, повторение - мать учения, откопают котлован, найдут кости, закопают, поставят часовню.

С другой стороны, жильцы соседних домов могут готовить негаторные иски, новые дома загораживают Солнце(Тенгри), и все - озолотятся.

[Исправлено: Ильяс, 23.11.2023 - 22:56]
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13597
Re: 19-этажный дом построят в Костанае рядом с Парком Победы....
Отправлено: 23.11.23 - 23:28
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Постепенно парк победы сжимают в тиски. Со всех сторон потихоньку шаг за шагом застраивают. В будущем 100% парк весь застроят. И переименуют.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13597
Re: 19-этажный дом построят в Костанае рядом с Парком Победы....
Отправлено: 23.11.23 - 23:30
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Куда юджин пропал? Пусть идёт фоткает для будущих поколений ,пока парк живой ещё. Будут архивные фотки.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6475
Re: 19-этажный дом построят в Костанае рядом с Парком Победы....
Отправлено: 24.11.23 - 00:09
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дети купили квартиру на мкр юбилейная, приезжать очень удобно, с кольца на Карбышева на аэропорт и прямиком мимо плазмы. обычно нам старикам заезжать в центр и толкаться не хочется. Развивайте окраины....
Профайл Посетить вебсайт
р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
662
19-этажный дом построят в Костанае рядом с Парком Победы. Как отреагировали жители района?
Отправлено: 24.11.23 - 02:13
#5
Комментарий проходит проверку.
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1507
19-этажный дом построят в Костанае рядом с Парком Победы. Как отреагировали жители района?
Отправлено: 24.11.23 - 02:32
#6
Комментарий проходит проверку.
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3169
19-этажный дом построят в Костанае рядом с Парком Победы. Как отреагировали жители района?
Отправлено: 24.11.23 - 08:26
#7
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4699
19-этажный дом построят в Костанае рядом с Парком Победы. Как отреагировали жители района?
Отправлено: 24.11.23 - 08:52
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Куда юджин пропал? Пусть идёт фоткает для будущих поколений ,пока парк живой ещё. Будут архивные фотки.


Обычно народные фотографы не пропадают, скорее всего никнейм поменял и находится среди форумчан.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 31, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 31
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS