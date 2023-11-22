Отправлено: - 01:25

Vit:

Моё мнение у нас завышены цены .

Цитата:сегодня смотрел ролик на ютупчике. американский какой-то канал, я так понял направленность про деньги и их рациональное использование. но этот конкретный ролик был о покупке машины.и вот в нем авторы привели такие данные (ещё раз - канал американский и данные у них свои внутристрановые): автомобиль сразу теряет 10% своей стоимости как только выехал из магазина; через пять лет автомобиль в среднем теряет 63% своей стоимости.ОК! я подумал - jac s5, отличная машина! в основном отлична только тем что стоит десятку ,а стало быть считать нетрудно, и тем что в продаже на вторичном рынке есть пятилетние экземпляры со средней ценой - барабанная дробь - 6,3 миллиона. то есть утрата стоимости за 5 лет у нас составляет 37%. и поскольку я склонен полагать что американцы получше соображают и в машинах и в деньгах чем мы, получается что да, мы переплачиваем за этот утиль (который и с новА был немногим лучше) на четверть больше.собственно я всегда говорю - мы очень богато и хорошо живем. не понятно только че ноем беспрестанно.