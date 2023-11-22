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≡ Откуда лучше пригнать авто в Казахстан?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48039
Откуда лучше пригнать авто в Казахстан?
Отправлено: 22.11.23 - 19:26
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То, что автомобиль выгоднее покупать за пределами Казахстана – проверенный факт, не требующий доказательств. Вариантов много, но откуда лучше пригнать авто в Казахстан? Рассмотрим основные, самые выгодные направления для покупки подержанного автомобиля.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
662
Re: Откуда лучше пригнать авто в Казахстан?
Отправлено: 22.11.23 - 19:26
#1
Комментарий удален модератором.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1319
Re: Откуда лучше пригнать авто в Казахстан?
Отправлено: 23.11.23 - 10:54
#2
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Если и тащить то только из Германии. Вот где действительно всё можно пробить по машине. Да и быстрее всего доставка. Но только 22-23 года. Старьё нет смысла ниоткуда тащить. А цены хорошо упали на машины,при чём везде. Всегда круговорот. Ждём когда квартиры рухнут,а ведь уже продажи встали.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13597
Re: Откуда лучше пригнать авто в Казахстан?
Отправлено: 23.11.23 - 13:07
#3
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Цитата:
Сабыр:

Постоянно мониторю колёса.кз. Попадаются удивительные кадры. Пишет : авто 2015 г выпуска Но я начал на ней гонять только в 2017 г И заряжает высокую цену. При этом в 2017 г этот автомобиль уже выпустил новую модель за те же деньги.
Вижу что по долго весят объявления. Наверно продажи не очень .
Моё мнение у нас завышены цены .
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13597
Откуда лучше пригнать авто в Казахстан?
Отправлено: 23.11.23 - 13:14
#4
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Цитата:
Сабыр:
Да согласен. С Европы по надёжней машинки. А с Америки которые попадают к нам через Грузию восновном утопленики и сильно битые, поэтому они дешёвые. Это если верить отзывам автолюбителей с разных сайтов.

[Исправлено: Vit, 23.11.2023 - 12:16]
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
317
Откуда лучше пригнать авто в Казахстан?
Отправлено: 24.11.23 - 01:25
#5
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Цитата:
Vit:
Моё мнение у нас завышены цены .

сегодня смотрел ролик на ютупчике. американский какой-то канал, я так понял направленность про деньги и их рациональное использование. но этот конкретный ролик был о покупке машины.
и вот в нем авторы привели такие данные (ещё раз - канал американский и данные у них свои внутристрановые): автомобиль сразу теряет 10% своей стоимости как только выехал из магазина; через пять лет автомобиль в среднем теряет 63% своей стоимости.
ОК! я подумал - jac s5, отличная машина! в основном отлична только тем что стоит десятку ,а стало быть считать нетрудно, и тем что в продаже на вторичном рынке есть пятилетние экземпляры со средней ценой - барабанная дробь - 6,3 миллиона. то есть утрата стоимости за 5 лет у нас составляет 37%. и поскольку я склонен полагать что американцы получше соображают и в машинах и в деньгах чем мы, получается что да, мы переплачиваем за этот утиль (который и с новА был немногим лучше) на четверть больше.
собственно я всегда говорю - мы очень богато и хорошо живем. не понятно только че ноем беспрестанно.
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