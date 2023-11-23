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19-этажный дом построят в Костанае рядом с Парком Победы. Как отреагировали жители района?
19-этажный дом построят в Костанае рядом с Парком Победы. Как отреагировали жители района?
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