НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ 19-этажный дом построят в Костанае рядом с Парком Победы
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48039
19-этажный дом построят в Костанае рядом с Парком Победы
Отправлено: 23.11.23 - 21:59
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 23 ноября, прошли общественные слушания по проекту детальной планировки района, где возведут этот объект. Извещал о слушаниях отдел архитектуры горакимата, а провел их коммерческий застройщик - ТОО «Елена Д».
Читать новость

р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
661
Re: 19-этажный дом построят в Костанае рядом с Парком Победы
Отправлено: 23.11.23 - 21:59
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Да город как раз за наш счет, за счет коммерческих застройщиков, обновляет коммуникации, - ответил директор ТОО «Елена Д» Иван МАРАР, - мы,

Пока ПДП утверждаются общие параметры всего района, - сказала юрист ТОО Елена МАРАР,

.....прекрасный дуэт или тамдэм кому как угодно.И ничего не меняется при акимах кто где хочет там и строит одна крыша сменяется другой крышей и народ не хотят услышать.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6474
19-этажный дом построят в Костанае рядом с Парком Победы
Отправлено: 23.11.23 - 22:27
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дети купили квартиру на мкр юбилейная, приезжать очень удобно, с кольца на Карбышева на аэропорт и прямиком мимо плазмы. обычно нам старикам заезжать в центр и толкаться не хочется. Развивайте окраины....
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 38, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 38
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS