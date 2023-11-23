Re: 19-этажный дом построят в Костанае рядом с Парком Победы

Отправлено: - 21:59

- Да город как раз за наш счет, за счет коммерческих застройщиков, обновляет коммуникации, - ответил директор ТОО «Елена Д» Иван МАРАР, - мы,



Пока ПДП утверждаются общие параметры всего района, - сказала юрист ТОО Елена МАРАР,



.....прекрасный дуэт или тамдэм кому как угодно.И ничего не меняется при акимах кто где хочет там и строит одна крыша сменяется другой крышей и народ не хотят услышать.