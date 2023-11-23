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≡ "Держись, брат!" - Приговор по делу Аскара Дарбаева вынесли в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48039
"Держись, брат!" - Приговор по делу Аскара Дарбаева вынесли в суде Костаная
Отправлено: 23.11.23 - 13:26
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Приговор по делу о передаче крупной взятки бывшему председателю коллегии по административным делам Костанайского областного суда Аскару ДАРБАЕВУ через посредника предпринимателя Елжаса КАЛКАЕВА огласили сегодня, 23 ноября.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
201
"Держись, брат!" - Приговор по делу Аскара Дарбаева вынесли в суде Костаная
Отправлено: 23.11.23 - 13:26
#1
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Посреднику мало дали, понятно что он сотрудничал со следствием и все донёс но хватит уже нянчится, если бы не сотрудничал то вообще в порошок бы стёрли, не нужно одолжение делать государству, мол я же сотрудничал :-P

[Исправлено: ОГПУ, 23.11.2023 - 17:07]
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3168
Re: "Держись, брат!" - Приговор по делу Аскара...
Отправлено: 23.11.23 - 14:22
#2
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Цитата:
ОГПУ:
понятно что он сотрудничал со следствием и все донёс но хватит уже нянчится, если бы не сотрудничал то вообще в порошок бы стёрли,

В других станах тех кто идёт на сделку со следствием и сдаёт всю крупную рыбу освобождают от наказания и защищают от тех кого он сдал. По идее и нам такую норму в законе прописать надо
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1319
Re: "Держись, брат!" - Приговор по делу Аскара...
Отправлено: 23.11.23 - 14:33
#3
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"Держись брат"... мда,вот так у нас всё братья,сватья и т.д. По половинке 4г беш с виски и домой. Поэтому что все повязаны. Рука руку моет. Система.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1506
Re: "Держись, брат!" - Приговор по делу Аскара...
Отправлено: 23.11.23 - 14:33
#4
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Цитата:
ОГПУ:
Калкаеву мало дали, понятно что он сотрудничал со следствием и все донёс но хватит уже нянчится, если бы не сотрудничал то вообще в порошок бы стёрли, не нужно одолжение делать государству, мол я же сотрудничал


- Калкаеву за активное сотрудничество со следствием в изобличении коррупционного преступления -
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1506
Re: "Держись, брат!" - Приговор по делу Аскара...
Отправлено: 23.11.23 - 14:38
#5
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жаль что глава всей судейской мафии спрыгнул с кича... и врятли Смолин появится в Костанае
Цитата:
- Это результат каких-то внутриклановых разборок, - сказал подсудимый. - У Корнеева вымогают деньги Дудин и Смолин, но в ДКНБ ждут, когда судьи снизят сумму взятки, но не проводят действия в отношении этих судей. Начальник ДКНБ пишет положительную характеристику Калкаеву, чтобы прокурор приобщил ее к делу! Первый раз вижу, чтобы подсудимому так сочувствовали. Сотрудники ДКНБ мне тоже предлагали сказать, что я вез деньги Смолину, тогда и у меня был бы минимальный срок. Но я отказался.

Источник:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13595
Re: "Держись, брат!" - Приговор по делу Аскара...
Отправлено: 23.11.23 - 15:07
#6
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Потом госслужащий на эту взятку покупает себе новую камри и едит по городу с важным лицом. Смотрите какой я успешный, всех знаю, со мной все за руку здороваются)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5197
Re: "Держись, брат!" - Приговор по делу Аскара...
Отправлено: 23.11.23 - 17:18
#7
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Цитата:
Vit:
госслужащий на эту взятку покупает себе


Не все госслужащие такие, как эти продажные Смолины- и К - за 30 лет независимости знал ЧЕСТНЫХ, ПОРЯДОЧНЫХ служак Отечеству, но таких мало и в основном они были в низшем звене, где возможность - что то КОМУ то предложить и ВЗЯТЬ взамен - очень и очень МИЗЕРНАЯ.
Как только начинали расти - и манеры менялись и взгляд- полупрезрительный по отношению к гражданам и всегда намёки что он НЕ ОДИН.
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Maks2507
§ Maks2507
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
16.03.20
Сообщений:
121
Re: "Держись, брат!" - Приговор по делу Аскара...
Отправлено: 23.11.23 - 21:12
#8
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:

Не всегда, а иногда категорически не согласен... а тут прямо в сердце полиграф ударил. Так и есть, пешки присели, но те которые много захотели. Барин или бай....лечить организм изволит, Смольный там ежели что, или Дудинку надо брать, ради победы революции 8-)
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Maks2507
§ Maks2507
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
16.03.20
Сообщений:
121
Re: "Держись, брат!" - Приговор по делу Аскара...
Отправлено: 23.11.23 - 21:15
#9
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Не возьмуть, как сказал сантехник, Сергей Петрович, вся система прогнила, надо все менять...слава ОСИ :-P
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