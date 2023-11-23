"Держись, брат!" - Приговор по делу Аскара Дарбаева вынесли в суде Костаная
Отправлено: 23.11.23 - 13:26
Приговор по делу о передаче крупной взятки бывшему председателю коллегии по административным делам Костанайского областного суда Аскару ДАРБАЕВУ через посредника предпринимателя Елжаса КАЛКАЕВА огласили сегодня, 23 ноября. Читать новость
Посреднику мало дали, понятно что он сотрудничал со следствием и все донёс но хватит уже нянчится, если бы не сотрудничал то вообще в порошок бы стёрли, не нужно одолжение делать государству, мол я же сотрудничал
ОГПУ: Калкаеву мало дали, понятно что он сотрудничал со следствием и все донёс но хватит уже нянчится, если бы не сотрудничал то вообще в порошок бы стёрли, не нужно одолжение делать государству, мол я же сотрудничал
- Калкаеву за активное сотрудничество со следствием в изобличении коррупционного преступления -
жаль что глава всей судейской мафии спрыгнул с кича... и врятли Смолин появится в Костанае Цитата:
- Это результат каких-то внутриклановых разборок, - сказал подсудимый. - У Корнеева вымогают деньги Дудин и Смолин, но в ДКНБ ждут, когда судьи снизят сумму взятки, но не проводят действия в отношении этих судей. Начальник ДКНБ пишет положительную характеристику Калкаеву, чтобы прокурор приобщил ее к делу! Первый раз вижу, чтобы подсудимому так сочувствовали. Сотрудники ДКНБ мне тоже предлагали сказать, что я вез деньги Смолину, тогда и у меня был бы минимальный срок. Но я отказался.
Не все госслужащие такие, как эти продажные Смолины- и К - за 30 лет независимости знал ЧЕСТНЫХ, ПОРЯДОЧНЫХ служак Отечеству, но таких мало и в основном они были в низшем звене, где возможность - что то КОМУ то предложить и ВЗЯТЬ взамен - очень и очень МИЗЕРНАЯ. Как только начинали расти - и манеры менялись и взгляд- полупрезрительный по отношению к гражданам и всегда намёки что он НЕ ОДИН.
Не всегда, а иногда категорически не согласен... а тут прямо в сердце полиграф ударил. Так и есть, пешки присели, но те которые много захотели. Барин или бай....лечить организм изволит, Смольный там ежели что, или Дудинку надо брать, ради победы революции
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