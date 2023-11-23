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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
316
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.11.23 - 06:56
#13786
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Цитата:
Дантист: Правда "диванным" экспертам должно быть все равно хоть +5,хоть+6,

вы правы, действительно все равно. но этим экспертам очень сильно не все равно что люди принимающие решения на государственном уровне принимают в расчет и обращают внимание на мнение граждан с явными конструкторскими дефектами в устройстве головного мозга.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33923
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.11.23 - 12:22
#13787
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Цитата:
maxsaf:
Ты уже и деда своего забыл

Хм..
Ты своих родных, если кто то их убъет, забудешь через семь месяцев, простишь убийцу.
Но моего то деда никто не убивал заметь.
Если б убили немцы, то меня бы не было сегодня, логично?
Так что сравнение глуповатое что ли..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33923
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.11.23 - 12:29
#13788
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Хм..
Даже другу Путина надоели российские нацисткие лозунги..
Но Z-патриотам то нет..


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33923
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.11.23 - 13:24
#13789
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Сирены гудят, готовятся к какой атаке, что какой нибудь канибал выпустит ракету по нам?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33923
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.11.23 - 13:31
#13790
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Кстати, вот лицо русского Героя, который съел русских детей ..
И это на полном серьезе!




Потому сирены?
Кстати где то раньше было какое то лживое утверждение, хотят ли они войны..
Боимся ли мы их?
Ответ - да..
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
73
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.11.23 - 13:43
#13791
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Карачун:
[ Очень верное замечание
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21238
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.11.23 - 14:03
#13792
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Цитата:
111:
Хм.. Ты своих родных, если кто то их убъет, забудешь через семь месяцев, простишь убийцу.

Я говорю за тех, кто родных не терял. Они быстро все забудут. В Америке из-за Израиля уже большая часть забыла про украино-российский конфликт.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9091
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.11.23 - 17:38
#13793
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42 минуты назад, источник: КоммерсантъВ Австралии фермеры начали раздавать овец бесплатно Австралийские фермеры все чаще вынуждены забивать овец и сдавать мясо по сверхнизким ценам или отдавать овец бесплатно всем желающим, чтобы не тратиться на их содержание. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Такая ситуация связана с тем, что из-за чрезмерного роста поголовья овец в стране цены на баранину за последний год обрушились на 75%, местами закупочная цена мяса составляет чуть более $1 за 1 кг. Резко подешевели и сами животные: за одну овцу покупатели дают в среднем $22, но нередки случаи, когда фермер вынужден отдавать овцу за $1 и даже дешевле.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33923
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.11.23 - 18:14
#13794
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Цитата:
Гога:
овец бесплатно

У вас и своих баранов хватает

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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5197
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.11.23 - 18:24
#13795
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Цитата:
Гога:
цена мяса составляет чуть более $1 за 1 кг.


У нас вроде 2 500 тенге/кг. И один баран стоит 50 000 тенге, в среднем. У них почти в пять раз дешевле и мясо и сам баран.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33923
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.11.23 - 18:35
#13796
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Цитата:
ACROS:
. У них почти в пять раз дешевле и мясо и сам баран.

Но американские страны прихвостни конечно же загнивают и их нищий народ не в состоянии даже купить и это мясо..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9091
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.11.23 - 20:34
#13797
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Цитата:
ACROS:
У них почти в пять раз дешевле и мясо и сам баран.

----1 австралийский доллар = 300 тенге .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9091
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.11.23 - 20:35
#13798
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Цитата:
111:

----Да что же везде политику всовываешь ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33923
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.11.23 - 20:38
#13799
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Цитата:
Гога:
Да что же везде политику всовываешь

Ну ты же как вроде Запад ненавидишь?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33923
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.11.23 - 20:39
#13800
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Цитата:
Гога:
Да что же везде политику всовываешь ?

Или наоборот как иноагент, восхищаешься?
Ладно, давай тогда про ваших Героев..
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