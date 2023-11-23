Дантист: Правда "диванным" экспертам должно быть все равно хоть +5,хоть+6,
вы правы, действительно все равно. но этим экспертам очень сильно не все равно что люди принимающие решения на государственном уровне принимают в расчет и обращают внимание на мнение граждан с явными конструкторскими дефектами в устройстве головного мозга.
Хм.. Ты своих родных, если кто то их убъет, забудешь через семь месяцев, простишь убийцу. Но моего то деда никто не убивал заметь. Если б убили немцы, то меня бы не было сегодня, логично? Так что сравнение глуповатое что ли..
42 минуты назад, источник: КоммерсантъВ Австралии фермеры начали раздавать овец бесплатно Австралийские фермеры все чаще вынуждены забивать овец и сдавать мясо по сверхнизким ценам или отдавать овец бесплатно всем желающим, чтобы не тратиться на их содержание. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Такая ситуация связана с тем, что из-за чрезмерного роста поголовья овец в стране цены на баранину за последний год обрушились на 75%, местами закупочная цена мяса составляет чуть более $1 за 1 кг. Резко подешевели и сами животные: за одну овцу покупатели дают в среднем $22, но нередки случаи, когда фермер вынужден отдавать овцу за $1 и даже дешевле.
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