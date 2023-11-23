Отправлено: - 14:03

111:

Хм.. Ты своих родных, если кто то их убъет, забудешь через семь месяцев, простишь убийцу.

Цитата:Я говорю за тех, кто родных не терял. Они быстро все забудут. В Америке из-за Израиля уже большая часть забыла про украино-российский конфликт.