Re: Благодарственное письмо ОДТИ

Отправлено: - 18:52

Вы не поняли, ОДТИ там всего 3 человека, им не давали денег, не пускали к проектированию ни к приемке дорог, ни к светофорам. То есть они вопреки всему делают свою работу.

Аа, прошу прощения.

Да многое сделано, и на том спасибо.

"Сначала мы общими усилиями залатали все ямы города, затем заставили акимат переделать все лежачие полицейские, потом всех подрядчиков нанести дорожные разметки, которые не исчезали через три месяца."

Все ямы конечно нет, посмотрите Баймагамбетова, на всем протяжении.

Лежачие конечно смешно. Было писал, даже письмо получил, как писать жалобу...но не сподобился, каюсь(((.

Разметка да, ну хоть как то но нанесли(на кольцах нет, на перекрестках в 4 полосы нет прерывистой для движения по полосам, все едут кто во что горазд. Тот же кривой, Дзержинского, Плаза, да это все в этом году, что мешало ранее?

3 месяца да ещё пару а тут зима и хватит. Я вижу наше итак бестолковое движение, по нанесенным полосам...зимой просто хаос, без разметки и дополнительных растяжек сверху.



За кривой спасибо, за дорогу 2й-аэропорт спасибо, за знаки спасибо, за пешеходы(хоть один нормально освещен? Кроме моргалок на объездной в Зтб? И то света нет), разметку, асфальт, фонари спасибо...а за что, в другой ветке писал. Низкий поклон банкомату за то что мои деньги мне выдал?

И да, люди за свою работу деньги получают. За выполнение своих должностных обязанностей. И наверное в этом году только работать начали.



Улучшения есть, не спорю.

Но вот жд переезды на новой, аэропорт- 2й, эт конечно лепота, ни шлагбаума, ни ограничителя. Аж автобусам опасно ездить, да, там лежачие не нужны, там переезды не хуже.

Шипина-прелесть не дорога, ямы бугры и не единого знака приоритета.

Беды-излохматили всю, хоть бы хны. Все лето копались по пару тройку человек и пару единиц техники, прелесть.

Почему у нас при ремонте улиц не на одной не увидел норм заделки колодцев коммунальных, ни на единой!!! Везде провалы. Абая посмотрите, Абая, центральный проспект.

Лермонтова, сказка не дорога. 3 года назад делали.

Фонарей наставили белого света, молодцы. По утрам и вечерам при дожде не видно вообще их света. Зато с димированием.

Светофоры отдельная тема, эмоций нет. Работают все в разнобой, то с 1 то с 4 то 6 секунд зелёного начинают моргать....это ли не приводит к дтп? Сколько их то не работают то некорректно? Старые лучше работали.

Вывод, спасибо товарищи ответственные за это, но король то голый.

P.s вывод как у Ильяса название статьи)))

Ильяс, не в обиду!)