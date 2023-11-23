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≡ Андрей Канчельскис: "Я ничего не подписывал". Директор "Тобола" прокомментировал новость о своем увольнении
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48036
Андрей Канчельскис: "Я ничего не подписывал". Директор "Тобола" прокомментировал новость о своем увольнении
Отправлено: 23.11.23 - 18:01
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"Сейчас будут отправлены письма в ФИФА и УЕФА, потому что мне позвонили и спросили по поводу его (совладельца клуба - "НГ") деятельности и ещё некоторых людей, которые работают в «Тоболе». Это уже серьёзное дело, теперь они будут за это отвечать", - сказал Канчельскис
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
460
Re: Андрей Канчельскис: "Я ничего не подписывал"....
Отправлено: 23.11.23 - 18:01
#1
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Давайте Андрей Антанасович, разворошите это осиное гнездо.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5197
Re: Андрей Канчельскис: "Я ничего не подписывал"....
Отправлено: 23.11.23 - 18:18
#2
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Цитата:
Ильяс:
Андрей Антанасович,


А он не при делах?? Или не поделили?? Заграница нам поможет!!!

В спорте воруют; акимы - тоже воруют; судьи - тоже, даже для этого дом правосудия превратили в торговую палатку; начальники РОВД - тоже "доят" фермеров;
Интересно: - с кем Токаев собрался строить новый, жана казахстан?
Как сказал герой "Бандитского Петербурга": - "....думаешь, Эльдар с Мухой виноваты в этом?? Хрен в стакан. Это всё идёт от той гнили и далее по тексту......"
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