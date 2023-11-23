Отправлено: - 18:18

Ильяс:

Андрей Антанасович,

Цитата:А он не при делах?? Или не поделили?? Заграница нам поможет!!!В спорте воруют; акимы - тоже воруют; судьи - тоже, даже для этого дом правосудия превратили в торговую палатку; начальники РОВД - тоже "доят" фермеров;Интересно: - с кем Токаев собрался строить новый, жана казахстан?Как сказал герой "Бандитского Петербурга": - "....думаешь, Эльдар с Мухой виноваты в этом?? Хрен в стакан. Это всё идёт от той гнили и далее по тексту......"