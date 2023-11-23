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≡ «Это наказание за создание рабочих мест и прозрачность» - костанайский бизнес о планах правительства повысить НДС и ввести пенсионную выплату работодателя
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48036
«Это наказание за создание рабочих мест и прозрачность» - костанайский бизнес о планах правительства повысить НДС и ввести пенсионную выплату работодателя
Отправлено: 23.11.23 - 16:37
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Такие темы сегодня, 23 ноября, обсудили в областной палате предпринимателей. Провели заседание отраслевого совета по вопросам торговли и социальной сферы, потому что в первую очередь нововведения больно ударят по малому бизнесу.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5197
Re: «Это наказание за создание рабочих мест и прозрачность» -...
Отправлено: 23.11.23 - 16:37
#1
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Эта разницу в конечном итоге бизнес переложит на кошельки покупателей: - ГСМ, свет, газ, тепло, услуги, продукты, медикаменты подоражают как минимум на 4 %, но зато бюджет пополниться на эти 4% - основная цель этого правительства, то есть не стимулирование бизнеса на расширение, , а тупо в налоговом кодексе пририсовать цифру 4 и все дела.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
460
Re: «Это наказание за создание рабочих мест и прозрачность» -...
Отправлено: 23.11.23 - 18:11
#2
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Что поделать, президент - дипломат, министр экономики - финансист, по сути бухгалтер. Что они могут предложить, многовекторную политику и поднимая налоги, для пополнения бюджета.
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