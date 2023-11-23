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«Это наказание за создание рабочих мест и прозрачность» - костанайский бизнес о планах правительства повысить НДС и ввести пенсионную выплату работодателя
«Это наказание за создание рабочих мест и прозрачность» - костанайский бизнес о планах правительства повысить НДС и ввести пенсионную выплату работодателя
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