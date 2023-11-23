Re: «Это наказание за создание рабочих мест и прозрачность» -...

Отправлено: - 16:37

Эта разницу в конечном итоге бизнес переложит на кошельки покупателей: - ГСМ, свет, газ, тепло, услуги, продукты, медикаменты подоражают как минимум на 4 %, но зато бюджет пополниться на эти 4% - основная цель этого правительства, то есть не стимулирование бизнеса на расширение, , а тупо в налоговом кодексе пририсовать цифру 4 и все дела.