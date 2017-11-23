Любители бани
Отправлено: 21.11.23 - 10:04
Как говорится: Баня парит-здоровье дарит. Как автор, почти шесть лет тому назад анонсировал, общаться и делиться интересными вещами, последую его призывам.
Лично для меня, баня воспринимается как тренировка, доказано, что пульс при посещении парной поднимается более 130 ударов в минуту. В молодости заходил в парилку 10 раз по 10 минут, в настоящее время сократил время пребывания в парной в двое, до 5 минут.
Оказывается у человека более двух с половиной миллиона потовых желез, которые спасают нас от перегрева. При этом с потом в наружу выходит всё лишнее, токсичное. Детоксикация помогает почкам, как отметил выше с потом выходят отработанные шлаки. Температура тела подскакивает в среднем до 38-40 градусов, это конечно кратковременно, немножко отдохнули, температура понижается до нормальной величины 36,6. Примерно то же самое происходит у спортсмена, когда выступает на соревнованиях или тренируется, поднимается от физических усилий. Следующий раз расскажу, что сам пью в бане, из напитков и.т.д.
[Исправлено: Kairat stayer, 21.11.2023 - 10:06]