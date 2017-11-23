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≡ Любители бани
 
 
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С
Саня
Любители бани
Отправлено: 23.11.17 - 17:30
#1
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Есть на форуме любители бани? Давайте общаться и делиться интересными вещами на данную тему.
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4697
Любители бани
Отправлено: 20.11.23 - 10:15
#2
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Тема создана почти шесть лет тому назад 😂😂😂.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4697
Любители бани
Отправлено: 20.11.23 - 10:27
#3
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Цитата:
Саня:
Давайте общаться и делиться интересными вещами на данную тему.


Как сегодня анонсировал, расскажу про мочалку-резиновую, производитель наверняка Китай. Особенность в том, что на ладони перчаток, очень качественно приклеины зернистые камешки, как крупнозернистая наждачка. Размеры камешек до 3-4 миллиметров. Уже два года пользуюсь, правда прывыкать нужно, можно и кожу содрать. Поэтому грамотеи, если будете пробовать, будьте осторожны, сразу не прилагайте большие усилия 😂😂😂.

Сам стараюсь еденедельно посещать баню, не всегда получается, но три раза в месяц обязательно хожу :lol:.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33913
Любители бани
Отправлено: 20.11.23 - 12:03
#4
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Да, 17й год..
Странно, что никто не писал
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4697
Любители бани
Отправлено: 21.11.23 - 10:04
#5
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Как говорится: Баня парит-здоровье дарит. Как автор, почти шесть лет тому назад анонсировал, общаться и делиться интересными вещами, последую его призывам.

Лично для меня, баня воспринимается как тренировка, доказано, что пульс при посещении парной поднимается более 130 ударов в минуту. В молодости заходил в парилку 10 раз по 10 минут, в настоящее время сократил время пребывания в парной в двое, до 5 минут.

Оказывается у человека более двух с половиной миллиона потовых желез, которые спасают нас от перегрева. При этом с потом в наружу выходит всё лишнее, токсичное. Детоксикация помогает почкам, как отметил выше с потом выходят отработанные шлаки. Температура тела подскакивает в среднем до 38-40 градусов, это конечно кратковременно, немножко отдохнули, температура понижается до нормальной величины 36,6. Примерно то же самое происходит у спортсмена, когда выступает на соревнованиях или тренируется, поднимается от физических усилий. Следующий раз расскажу, что сам пью в бане, из напитков и.т.д.

[Исправлено: Kairat stayer, 21.11.2023 - 10:06]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4697
Любители бани
Отправлено: 23.11.23 - 15:37
#6
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Добрый день!

Любители бани-корифеи, наверняка знают что пить в бане. Совет наверное касается тех граждан, кто мало знаком с баней и хочет приобщится, для получения удовольствия и укрепления здоровья.

Сам в бане, не пью чай, морс, квас, компот, трявяные и сладкие газированные напитки. Если кто-то не может отказаться от этих напитков, тогда рекомендую пить их с минимальным количеством сахара, особенно пожилым людям.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4697
Любители бани
Отправлено: 23.11.23 - 15:49
#7
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Для восполнения потерянной жидкости, в бане пью минеральную воду комнатной температуры. Холодную не рекомендуют, тратится лишняя энергия, перепады температур, также не желательны. Указанная вода быстро усваивается организмом, присутствуют минеральные вещества, что положительно влияет на водно-солевой обмен.
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