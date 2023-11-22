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≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3469
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.11.23 - 16:13
#6231
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Пришлите ссылку на комментарий в л/с.

Да я не к тому, чтобы пожаловаться. Просто подвергните меня публичной порке, чтобы было ясно всем чего именно писать нельзя на форуме.Для наглядности.Глядишь и я исправлюсь!
Профайл
Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1963
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.11.23 - 16:26
#6232
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Цитата:
saba:
Просто подвергните меня публичной порке, чтобы было ясно всем чего именно писать нельзя на форуме.

Давайте сначала в личке обсудим со ссылкой. Потому что наша переписка мало кому интересна. И если этот момент важен для остальных пользователей, напишу уже и в этой ветке.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33913
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.11.23 - 16:47
#6233
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Цитата:
Тимур Гафуров:
И если этот момент важен для остальных пользователей, напишу уже и в этой ветке.

Ну очень интересно, ведь тоже иногда хочется понять, что писать, чего нельзя.
На собственных ошибках конечно учимся, но еще важны и чужие, чтоб не повторяться.
Профайл
s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3469
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.11.23 - 18:25
#6234
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Цитата:
saba:
комментарий под номером 22 в теме про археологию.

Ссылок делать не умею, поэтому только так. А я думал, что особо мне именно не очень интересно, перетерплю. А вот для всех понять, что там такого чтобы удалять,было бы интересно. Я считаю что там не было какого то оскорбления, взял два высказывания двух оппонентов, сравнил, сделал свои выводы и пожурил одного из них. Никаких недоакимов там не было.Вот это и интересно узнать, какова оценка высказывания, если недоаким это не оскорбление, "великий эксперт по всем вопросам" это уже оскорбление. Или ой ее ёй не туда вплёл. Хотелось бы разъяснений и думаю для всех будет уроком, как не надо делать.
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Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1963
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.11.23 - 20:31
#6235
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Цитата:
saba:
Хотелось бы разъяснений и думаю для всех будет уроком, как не надо делать.

Посмотрел комментарий. Не восстановил. Объясню свое решение публично.
Модератор увидел отклонение от темы - переход на обсуждение личности вашего оппонента. Вы эту личность действительно обсуждаете и довольно иронично. И дело здесь не в иронии и не в завуалированном оскорблении (даже если его там нет), а именно в отклонении от темы.
Подобную пикировку во Флуде модератор оценивал бы по принципу "есть оскорбление или нет его".
А в тематических ветках спорить лучше об аргументах, а не об их авторах.
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3469
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.11.23 - 21:08
#6236
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Не восстановил

Я в общем то и не просил об этом. Вобщем даже если ничего и нет, никаких оскорблений, шаг влево, шаг вправо расстрел, круто! Всё понял.
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Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1963
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.11.23 - 21:46
#6237
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Цитата:
saba:
шаг влево, шаг вправо расстрел, круто! Всё понял.

Пресекать отклонения от темы потребовали пользователи во время одного из обострений борьбы за справедливость. Редакция с этим согласилась.
А вообще правила простые: в тематических ветках спорить по аргументам, во Флуде обходиться без оскорблений, в свободных темах и комментариях подтверждать сведения ссылками на источник. Не так уж и много.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9088
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.11.23 - 22:36
#6238
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Цитата:
111:
ведь тоже иногда хочется понять, что писать, чего нельзя.

-----Лучше вообще ----не пиши
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3469
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 23.11.23 - 15:19
#6239
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Цитата:
Тимур Гафуров:
потребовали пользователи

Всегда велико было в народе желание"хватать и не пущать", воистину неистребимо! Сегодня с пеной у рта возмущаемся, что нет свободы в стране. Завтра тут же кляузы строчим на тех , кто рядом стоял. А вдруг он раньше напишет!
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