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Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.11.23 - 16:13
Цитата:
Да я не к тому, чтобы пожаловаться. Просто подвергните меня публичной порке, чтобы было ясно всем чего именно писать нельзя на форуме.Для наглядности.Глядишь и я исправлюсь!
Тимур Гафуров:
Пришлите ссылку на комментарий в л/с.
Пришлите ссылку на комментарий в л/с.
Да я не к тому, чтобы пожаловаться. Просто подвергните меня публичной порке, чтобы было ясно всем чего именно писать нельзя на форуме.Для наглядности.Глядишь и я исправлюсь!
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.11.23 - 16:26
Цитата:
Давайте сначала в личке обсудим со ссылкой. Потому что наша переписка мало кому интересна. И если этот момент важен для остальных пользователей, напишу уже и в этой ветке.
saba:
Просто подвергните меня публичной порке, чтобы было ясно всем чего именно писать нельзя на форуме.
Просто подвергните меня публичной порке, чтобы было ясно всем чего именно писать нельзя на форуме.
Давайте сначала в личке обсудим со ссылкой. Потому что наша переписка мало кому интересна. И если этот момент важен для остальных пользователей, напишу уже и в этой ветке.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 33913
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.11.23 - 16:47
Цитата:
Ну очень интересно, ведь тоже иногда хочется понять, что писать, чего нельзя.
На собственных ошибках конечно учимся, но еще важны и чужие, чтоб не повторяться.
Тимур Гафуров:
И если этот момент важен для остальных пользователей, напишу уже и в этой ветке.
И если этот момент важен для остальных пользователей, напишу уже и в этой ветке.
Ну очень интересно, ведь тоже иногда хочется понять, что писать, чего нельзя.
На собственных ошибках конечно учимся, но еще важны и чужие, чтоб не повторяться.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.11.23 - 18:25
Цитата:
Ссылок делать не умею, поэтому только так. А я думал, что особо мне именно не очень интересно, перетерплю. А вот для всех понять, что там такого чтобы удалять,было бы интересно. Я считаю что там не было какого то оскорбления, взял два высказывания двух оппонентов, сравнил, сделал свои выводы и пожурил одного из них. Никаких недоакимов там не было.Вот это и интересно узнать, какова оценка высказывания, если недоаким это не оскорбление, "великий эксперт по всем вопросам" это уже оскорбление. Или ой ее ёй не туда вплёл. Хотелось бы разъяснений и думаю для всех будет уроком, как не надо делать.
saba:
комментарий под номером 22 в теме про археологию.
комментарий под номером 22 в теме про археологию.
Ссылок делать не умею, поэтому только так. А я думал, что особо мне именно не очень интересно, перетерплю. А вот для всех понять, что там такого чтобы удалять,было бы интересно. Я считаю что там не было какого то оскорбления, взял два высказывания двух оппонентов, сравнил, сделал свои выводы и пожурил одного из них. Никаких недоакимов там не было.Вот это и интересно узнать, какова оценка высказывания, если недоаким это не оскорбление, "великий эксперт по всем вопросам" это уже оскорбление. Или ой ее ёй не туда вплёл. Хотелось бы разъяснений и думаю для всех будет уроком, как не надо делать.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.11.23 - 20:31
Цитата:
Посмотрел комментарий. Не восстановил. Объясню свое решение публично.
Модератор увидел отклонение от темы - переход на обсуждение личности вашего оппонента. Вы эту личность действительно обсуждаете и довольно иронично. И дело здесь не в иронии и не в завуалированном оскорблении (даже если его там нет), а именно в отклонении от темы.
Подобную пикировку во Флуде модератор оценивал бы по принципу "есть оскорбление или нет его".
А в тематических ветках спорить лучше об аргументах, а не об их авторах.
saba:
Хотелось бы разъяснений и думаю для всех будет уроком, как не надо делать.
Хотелось бы разъяснений и думаю для всех будет уроком, как не надо делать.
Посмотрел комментарий. Не восстановил. Объясню свое решение публично.
Модератор увидел отклонение от темы - переход на обсуждение личности вашего оппонента. Вы эту личность действительно обсуждаете и довольно иронично. И дело здесь не в иронии и не в завуалированном оскорблении (даже если его там нет), а именно в отклонении от темы.
Подобную пикировку во Флуде модератор оценивал бы по принципу "есть оскорбление или нет его".
А в тематических ветках спорить лучше об аргументах, а не об их авторах.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.11.23 - 21:08
Цитата:
Я в общем то и не просил об этом. Вобщем даже если ничего и нет, никаких оскорблений, шаг влево, шаг вправо расстрел, круто! Всё понял.
Тимур Гафуров:
Не восстановил
Не восстановил
Я в общем то и не просил об этом. Вобщем даже если ничего и нет, никаких оскорблений, шаг влево, шаг вправо расстрел, круто! Всё понял.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.11.23 - 21:46
Цитата:
Пресекать отклонения от темы потребовали пользователи во время одного из обострений борьбы за справедливость. Редакция с этим согласилась.
А вообще правила простые: в тематических ветках спорить по аргументам, во Флуде обходиться без оскорблений, в свободных темах и комментариях подтверждать сведения ссылками на источник. Не так уж и много.
saba:
шаг влево, шаг вправо расстрел, круто! Всё понял.
шаг влево, шаг вправо расстрел, круто! Всё понял.
Пресекать отклонения от темы потребовали пользователи во время одного из обострений борьбы за справедливость. Редакция с этим согласилась.
А вообще правила простые: в тематических ветках спорить по аргументам, во Флуде обходиться без оскорблений, в свободных темах и комментариях подтверждать сведения ссылками на источник. Не так уж и много.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 9088
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.11.23 - 22:36
Цитата:
-----Лучше вообще ----не пиши
111:
ведь тоже иногда хочется понять, что писать, чего нельзя.
ведь тоже иногда хочется понять, что писать, чего нельзя.
-----Лучше вообще ----не пиши
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 23.11.23 - 15:19
Цитата:
Всегда велико было в народе желание"хватать и не пущать", воистину неистребимо! Сегодня с пеной у рта возмущаемся, что нет свободы в стране. Завтра тут же кляузы строчим на тех , кто рядом стоял. А вдруг он раньше напишет!
Тимур Гафуров:
потребовали пользователи
потребовали пользователи
Всегда велико было в народе желание"хватать и не пущать", воистину неистребимо! Сегодня с пеной у рта возмущаемся, что нет свободы в стране. Завтра тут же кляузы строчим на тех , кто рядом стоял. А вдруг он раньше напишет!
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