Отправлено: - 16:26

saba:

Просто подвергните меня публичной порке, чтобы было ясно всем чего именно писать нельзя на форуме.

Цитата:Давайте сначала в личке обсудим со ссылкой. Потому что наша переписка мало кому интересна. И если этот момент важен для остальных пользователей, напишу уже и в этой ветке.