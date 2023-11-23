Отправлено: - 14:19

[Исправлено: Vit, 23.11.2023 - 13:20]

Кто там будет на встречи задайте министру вопрос от меня или предложение. Пусть детям на местечковых соревнованиях дают не только грамоты и медали, но и небольшое денежное вознаграждение. Дети будут рады. У моего уже вся стена в медалях и он хочет уже денюшку получать.