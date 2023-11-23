Отправлено: - 14:22

ОГПУ:

понятно что он сотрудничал со следствием и все донёс но хватит уже нянчится, если бы не сотрудничал то вообще в порошок бы стёрли,

Цитата:В других станах тех кто идёт на сделку со следствием и сдаёт всю крупную рыбу освобождают от наказания и защищают от тех кого он сдал. По идее и нам такую норму в законе прописать надо