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≡ Еще один министр приедет в Костанайскую область для встречи с населением
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48034
Еще один министр приедет в Костанайскую область для встречи с населением
Отправлено: 23.11.23 - 14:19
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В пятницу, 24 ноября, с жителями региона проведет встречу министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев. Начало встречи назначено на 14:00. Место проведения - Жастар сарайы (мкрн. Юбилейный, 56).
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13594
Еще один министр приедет в Костанайскую область для встречи с населением
Отправлено: 23.11.23 - 14:19
#1
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Кто там будет на встречи задайте министру вопрос от меня или предложение. Пусть детям на местечковых соревнованиях дают не только грамоты и медали, но и небольшое денежное вознаграждение. Дети будут рады. У моего уже вся стена в медалях и он хочет уже денюшку получать. :oops:

[Исправлено: Vit, 23.11.2023 - 13:20]
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3469
Re: Еще один министр приедет в Костанайскую область для встречи...
Отправлено: 23.11.23 - 15:02
#2
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Осенний министропад свалился на Костанайскую область. К чему бы?
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