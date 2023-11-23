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≡ Кто из школьников будет учиться дистанционно в Костанайской области?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48032
Кто из школьников будет учиться дистанционно в Костанайской области?
Отправлено: 23.11.23 - 12:43
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Уроки вместо очного формата онлайн пройдут для школьников, обучающихся во второй смене, сегодня, 23 ноября, в Костанае. Кроме того, на дистанционный формат перевели учеников еще в нескольких районах области.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5191
Re: Кто из школьников будет учиться дистанционно в Костанайской...
Отправлено: 23.11.23 - 12:43
#1
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Лет через 5-10 у этих учеников, будут "классные" знания.
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