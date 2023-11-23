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≡ Отстрел бродячей собаки в Узунколе объяснили тем, что...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48032
Отстрел бродячей собаки в Узунколе объяснили тем, что...
Отправлено: 23.11.23 - 11:38
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Отстрел бродячей собаки в Узунколе объяснили тем, что поступило сообщение о стае, в которой бегают более трех особей. Согласны ли вы с такой реакцией на жалобу населения?
Результаты опроса

Филипповна
* Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
72
Re: Отстрел бродячей собаки в Узунколе объяснили тем, что...
Отправлено: 23.11.23 - 11:38
#1
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Бездомных животных вообще не должно быть в городе или посёлке.Пусть зоозащитники разберут всех по домам, а оставшиеся должны дожить свой век в питомниках.И акимат должен впредь жёстко контролировать появление хотя бы одной собаки на улице без поводка. Надо вспомнить постулат, что мораль, это закон, который придумали люди, чтобы не мешать друг другу жить. Поэтому поддерживание бесхозных животных - это аморально !
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
653
Re: Отстрел бродячей собаки в Узунколе объяснили тем, что...
Отправлено: 23.11.23 - 12:33
#2
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Но давайте объективно - закон один для всех. Животное убито? Да. Это жестокое обращение? Да. Привлекут к ответственности? Нет.
Надо сначала все нюансы продумать, перед тем, как законы принимать.
Профайл
Филипповна
* Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
72
Re: Отстрел бродячей собаки в Узунколе объяснили тем, что...
Отправлено: 23.11.23 - 13:21
#3
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Цитата:
vofkakst:
Надо сначала все нюансы продумать, перед тем, как законы принимать.
Совершенно верно ! И законы должны защищать прежде всего людей в их месте обитания.
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