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≡ Уйти в 55, чтобы получить деньги - Спецвыплату для тех, кто работал на вредном производстве, обсуждала в Рудном министр труда РК
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48032
Уйти в 55, чтобы получить деньги - Спецвыплату для тех, кто работал на вредном производстве, обсуждала в Рудном министр труда РК
Отправлено: 23.11.23 - 11:22
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По словам министра, в целом сумма ежемесячной выплаты работнику должна составить не менее 200 000 тенге с учетом индексации в зависимости от роста прожиточного минимума. Но есть нюансы, которые нужно учитывать заранее.
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КГСПС
§ КГСПС
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1860
Re: Уйти в 55, чтобы получить деньги - Спецвыплату для тех, кто...
Отправлено: 23.11.23 - 11:22
#1
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Все меньше людей приходит со стажем до 1998 года.///Не доживают.
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